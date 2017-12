Países de la Alianza del Pacífico avanzan en intercambio virtual de certificados

Como parte de la política de facilitación del comercio que se trazaron Colombia y sus socios de la Alianza del Pacífico, la Ventanilla Única de Comercio Exterior de cada uno de esos países avanza en el intercambio virtual y en tiempo real de los certificados fitosanitarios, documentos indispensables a la hora de exportar e importar productos agropecuarios y agroindustriales.

Este año, hasta el 24 de diciembre pasado, los países han intercambiado a través de sus ventanillas 8.682 documentos de esa clase.

Mientras que Colombia empezó en julio del año pasado con este proceso, los socios de la Alianza empezaron a emitir los certificados fitosanitarios de manera virtual este año.

“Es un gran avance en materia de facilitación del comercio. La automatización de los procesos comerciales y aduaneros reduce los costos del comercio y se traduce en un impulso a las exportaciones. Esto animará a más empresas a internacionalizar sus operaciones”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

La emisión de estos documentos en forma virtual se traduce en más seguridad, transparencia y simplificación de trámites para los empresarios, lo que además va en línea con el programa ‘Menos Trámites, Más Simples’ del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

De los 3.073 certificados fitosanitarios emitidos por Colombia, 2.005 documentos se han dirigido a Chile, 852 a Perú y 216 a México. Entre tanto, Colombia ha recibido 1.282 certificados fitosanitarios desde Perú, 49 desde Chile y 24 de México.

De otra parte, Colombia y México acaban de iniciar el intercambio virtual del certificado de origen de las mercancías, que también incide en la reducción de tiempos en los procesos del comercio exterior. Se espera que el próximo año se intercambie el documento con Chile y Perú.

Cálculos de los países indican que armonizar los trámites y documentos podría reducir los costos entre 2,5% y 3%, y la automatización de los procesos comerciales disminuiría los costos del comercio entre 2% y 2,5%.

Las exportaciones de productos no minero energéticos que Colombia hizo a la Alianza del Pacífico entre enero y octubre de este año sumaron US$ 1.882 millones, un aumento del 7,4% con relación al mismo periodo del 2016 cuando se despacharon a esos mercados US$ 1.752 millones.