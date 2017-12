Policía destina 38 mil uniformados para custodiar las vías en puente de fin de año

Son 30 mil uniformados de la Policía Nacional y 8 mil más adscritos a Tránsito y Transporte los que custodiarán las vías de Colombia durante el último puente festivo del 2017. Los uniformados se desplegarán en las carreteras para la atención de los requerimientos de los viajeros.

El coronel Gustavo Lasso dijo que ya está activado el dispositivo de seguridad para acompañar a los viajeros durante el puente festivo de fin de año.

Lasso señaló que: “Estaremos haciendo presencia en las carreteras nacionales con personal que apoyará el tráfico en los sectores donde se han registrado traumatismos”.

Y agregó que la Policía intensificará los controles en sectores como La Línea y en la vía a La Mesa, que en las últimas horas han presentado demoras y congestiones.

El coronel confirmó que el numeral #767 estará disponible para que los viajeros den a conocer sus denuncias o puedan consultar sobre el estado de las vías en el país.

Las autoridades llamaron a los conductores para que no excedan los límites de velocidad, no adelanten en doble línea y no se abstengan de conducir si se ha consumido licor con anterioridad.