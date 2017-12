Recomendaciones para prevenir intoxicación alimentaria en Año Nuevo

La campaña ‘Cundinamarca, cero pólvora – cero riesgos’, adelantada por la Gobernación de Cundinamarca, tiene el único propósito de reducir a cero las tasas de accidentalidad en las festividades de 2017 y comienzos de 2018.

Durante estas fechas de celebraciones y cenas especiales es común que se presenten casos de intoxicación por consumo de alimentos en mal estado o consumo de alcohol adulterado.

“Respecto al consumo de alcohol adulterado, que es uno de los casos que más se presentan en estas fechas, en necesario verificar que las que las etiquetas y los sellos no presenten ninguna rasgadura o que estén deterioradas, verificar que el producto sea totalmente cristalino, es decir, que no se vea ningún residuo y que las botellas sean difíciles de destapar”, aseguró Tatiana Eugenia Hernández, subdirectora de Inspección Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Adicionalmente es importante seguir estas recomendaciones frente al manejo e ingesta de alimentos durante esta temporada:

• Antes de cocinar, lávese cuidadosamente las manos. Si ha tocado algún elemento contaminante como pañales sucios, residuos orgánicos o carne cruda, lávelas nuevamente.

• No coloque carne ni pescado cocidos de nuevo en el mismo plato o recipiente en donde estaba la carne cruda, a menos que dicho recipiente haya sido lavado muy bien.

• No consuma alimentos que tengan olores inusuales o estén descompuestos.

• Solo consuma agua potable.

• No consuma alimentos que sean comercializados en la calle, pues pueden tener bacterias que afecten la salud.