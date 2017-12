Ringo Starr nombrado ‘Sir’ por la realeza británica

Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la Reina Isabel II de Inglaterra.

El ex beatle, fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. Será elevado al rango de ‘Sir’ por sus servicios a la música en este país, así, el baterista de una de las bandas más importantes para Inglaterra y el mundo sigue así los pasos de ‘Sir’ Paul McCartney, otro miembro de los Beatles, que recibió la distinción en 1997.

El baterista fue la voz líder en algunos éxitos de la mítica banda británica como “Yellow Submarine” y “With a Little Help from my Friends”.

Starr ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de banda en 1988, y nuevamente en 2015 por su carrera como solista tras la separación de los Beatles.

Barry Gibb, que posee el título de Comendador del Imperio Británico, será igualmente hecho Caballero por sus servicios prestados a la música y a la caridad.

Gibb, de 71 años, fundó los Bee Gees junto a sus hermanos Robin y Maurice. La banda grabó algunos clásicos del pop como “Stayin’ Alive” y “Night Fever”.