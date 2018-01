Carolina Cruz contó los difíciles momentos que enfrentó en 2017

Este año empezó con la difícil enfermedad de mi suegra q en julio se convirtió en nuestro angelito q nos cuida y protege. El inolvidable 6 de abril llegó Matías, nació de 36 semanas, debía nacer el 22 de abril y por esta razón tuvo q estar 5 días en la clínica ya q a sus pulmoncitos les faltaba unos diitas para estar perfectos, Esos 5 días estuve a su lado y nunca antes había sentido tanto miedo, el estaba perfecto pero yo como madre primeriza sentí pánico, Mati no saturaba bien al dormir y tuvo q estar en casita con oxígeno por un mes, hoy en día gracias a DIOS es el niño más sano del mundo, después de esa experiencia entiendo el sufrimiento de una madre al ver a su hijito enfermo, todos los días de mi vida solo le pido a DIOS vida y Salud para Mati y nuestras familias. En mayo fui donde mi doctor Fabio Quijano a q me pusiera un dispositivo ya q no podía tomar anticonceptivas porque estaba alimentando a Mati me hice la citología y salió mala, apenas me dieron la noticia me preocupe pero sabía q todo iba a estar bien, el resultado de la biopsia no salió bien y tuvieron q realizarme 2 cirugías la primera me la realizo Ricardo Martin y Camilo Rodriguez, la patología después de esta cirugía dio un resultado poco agradable, me tenían q realizar otra cirugía para limpiarme muy bien y no dejar residuos de nada, Así q hace mes y medio me hicieron de nuevo una biopsia pero ese mismo día empecé a visualizarme sana, feliz tranquila, Soy la mujer más positiva del mundo, jamas me quejo, trato de vivir y estar feliz siempre, me opero Amaury García hace un mes para estar seguro que no había nada y el resultado de la patología después de la cirugía salió PERFECTO, ESTOY SANA, VIVA Y FELIZ, muy feliz, Gracias a DIOS jamas perdí la fe y me aferre mas q nunca a el, estos doctores son ángeles en mi vida. Para Lincoln no fue un año fácil se fue su mamá, luego lo mío, y después fallece su tío, hoy quiero decirle que lo AMO más q nunca por esa fortaleza para superar cualquier dificultad y estar a mi lado a cada segundo, siendo mi apoyo y compañía. Gracias por acompañarme siempre por aquí y q DIOS les de vida y Salud al lado de sus familias en el 2018?????

