Jovén fue golpeada y abusada sexualmente en La Calera

Este miércoles se conoció el caso Laura Catalina, una joven de 18 años, que fue brutalmente golpeada y abusada sexualmente en el municipio de La Calera (Cundinamarca) por un sujeto de aproximadamente 27 años.

En este momento, la joven permanece desde hace cuatros días en grave estado de salud en la Clínica San Rafael.

Los hechos se presentaron el pasado fin de semana cuando la joven le manifestó a sus padres que quería salir con unos primos. Sin embargo, a la 1:00 am Laura Catalina no vuelve a contestar el celular.

“A las 4:00 am recibimos una llamada de los abuelitos diciéndonos que ella estaba allí, la encuentro me abraza, llora y me dice que la violaron. La veo golpeada y sangrando“, comentó el padrastro de Laura, Henry Carillo.

Laura Catalina le contó que el agresor, oriundo de La Calera, era un conocido de la familia pero que ella no conocía.

“Un primo le dijo que es un conocido de la familia, ganó su confianza y él estaba en una cuatrimoto y se ofreció a llevarla a la casa y ella accedió (…) cuando se montó arrancó rápido y la llevó al apartamento, ella intentó huir, la entró a la fuerza al apartamento, la insultó, la lastimó, le pegó y la accedió carnalmente”, comentó Laura Catalina.

Medicina Legal confirmó la violación, por lo tanto, las autoridades asumieron la investigación respectiva con el fin de capturar al presunto atacante.

“Laura Catalina está muy mal. Físicamente fue agredida brutalmente, golpeada, su cuello lo tiene rasguñado. Y ni de que hablar de lo psicológico y de lo anímico, no quiere vivir, se despierta gritando y llorando, su autoestima está muy baja”, comentó Henry Carillo.

El próximo sábado, familiares, amigos y allegados de Laura Catalina realizarán una marcha en el parque principal de La Calera para rechazar el abuso sexual contra las mujeres.