Juanes encabeza cartel de artistas del Manacacías Festival de Verano 2018

La media Colombia oriental y el interior del país están expectantes por el inicio de una de los fines de semana más esperados del año, el del Manacacías Festival de Verano, que del 5 al 7 de enero de 2018 se realizará en Puerto Gaitán, Meta.

La rumba:

Esperado por todos, el #FetivalManacacías en Puerto Gaitán contará con la presentación estelar de Juanes, uno de los artistas más representativos de Colombia y quien llegará a evidenciar que el Manacacías Festival de Verano sigue siendo uno de los eventos más importantes en el país.

Del mismo modo, en las tarimas playa y principal estarán otros reconocidos artistas como Sebastián Yatra, Nacho, Systema Solar, Guayacán, David Pavón, Ómar Geles, El Subcantante, Kvrass, Otto Serge, Oro Sólido, Integración Casanova, Daniel Gualdrón y Paola Jara, entre otros… definitivamente un fin de semana explosivo y muy animado.

El deporte:

Reafirmando su posición también como potencia deportiva de la región, Puerto Gaitán tiene preparada para la edición 2018 del festival la segunda válida MTB Cross Country ‘Voluntad para el Progreso’, que reúne a decenas de pedalistas élite en una ruda competencia de Mountain Bike.

Así mismo, será desarrollada, por primera vez en la Altillanura, una válida nacional de motovelocidad sobre césped, un deporte extremo que reunirá a los asistentes en torno a nuevas alternativas de entretenimiento previas al desarrollo de los conciertos en las tarimas playa y principal.

Seguridad:

Además de ofrecer posibilidades de entretenimiento y diversión a los miles de asistentes, la organización del Manacacías Festival de Verano, que recae sobre la responsabilidad del gobierno local, también tiene listos todos los planes de contingencia relacionados con la seguridad y vida de los asistentes.

Así, ya se tiene gestionado el apoyo de efectivos de la Policía como Ponalsar (Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres) y Goes (Grupo de Operaciones Especiales), de la Armada Nacional como Guardacostas y equipos acuáticos especializados y del Ejército como un pelotón del Afeur (Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas), entre otras especialidades… una garantía fundamental para los turistas y un contexto que se evidenciará también en la presencia de cuerpos socorristas en los diferentes escenarios.

Gratis:

Y es que el ofrecimiento de diversión no para en los conciertos o deportes extremos, más allá de la estupenda oferta de entretenimiento, el #FestivalManacacías te permite disfrutar de todas sus posibilidades totalmente gratis, una realidad que no se ve en otros lugares del país, por lo menos no donde se ostente una nómina con semejante potencial.

Potencia turística:

Es importante destacar que Puerto Gaitán es el segundo municipio metense, después de Villavicencio, con mayor capacidad hotelera, garantizando servicios turísticos de calidad a los visitantes, que podrán disfrutar además de playas cercanas al municipio, avistamiento de delfines rosados y recorridos por resguardos indígenas, entre otras actividades.