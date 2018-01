Revocan suspensión provisional que afectaba a la alcaldesa local de Engativá

Como una expresión de garantía procesal y de imparcialidad en la investigación, la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar revocó la suspensión provisional que afectaba a la alcaldesa local de Engativá, Ángela Vianney Ortiz Roldán, teniendo en cuenta que la mandataria, en el actual momento procesal, no interferirá el trámite de la investigación disciplinaria verbal.

La Personería Delegada de Asuntos Disciplinarios había tomado la decisión preventiva por las dificultades presentadas con la Alcaldía en el inicio de la averiguación, por presuntas irregularidades en la contratación de obras de malla vial por $1.093 millones.

No obstante, las posibles anomalías son de la etapa precontractual y no de la actual ejecución de obras de malla vial, situación que no interfiere la averiguación, consideró la Personera, luego de una revisión a la decisión cautelar tomada por la primera instancia.

Entre tanto, la investigación disciplinaria continúa su curso dentro del proceso verbal.