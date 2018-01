Más de 2000 familias bogotanas tendrán vivienda nueva en segundo semestre de 2018

2.265 familias de escasos recursos de Bogotá tendrán vivienda propia en el segundo semestre del presente año, a través del programa “Mi Casa Ya Ahorradores”, anunció hoy la viceministra de vivienda (e) Sandra Murcia.

Según la funcionaria, estas soluciones de vivienda se entregaran en el segundo semestre del 2018 gracias a unos recursos remanentes del ministerio que permitió hacer las convocatorias 121 y 122 del programa VIPA, Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, para la capital.

Los oferentes seleccionados son: Caja de Vivienda Popular con 1,275 viviendas; Unión Temporal el Porvenir, con 588 viviendas y CG Constructora S.A.S., con 402 viviendas seleccionadas.

La viceministra de Vivienda (e), explico que: “en este caso, habían unos recursos suficientes para poder abrir unas nuevas convocatorias, que consistieron en mesas de trabajo con el Distrito a fin de que ofertaran proyectos de vivienda de interés prioritario por un valor de hasta 70 smlmv, donde el cierre financiero ya no se haría vía créditos sino con recursos del ente territorial”.

En este plan, el Gobierno Nacional a través del Ministerio sigue aportando los $23.437.260 de pesos, por familia. Cada beneficiario pagará cinco millones de pesos y El Distrito con sus entidades encargadas de vivienda suministrarán el monto restante. Cada vivienda tiene valor de $54.686.940 pesos.

“Lo que cambiamos fue el componente de crédito y lo sustituimos por un porcentaje de cofinanciación”, confirmó la viceministra de Vivienda (e) Sandra Murcia.

Las familias beneficiadas ya fueron seleccionadas por el Distrito Capital y debían cumplir con los mismos requisitos exigidos para los demás programas que adelanta el Ministerio, es decir, no ser propietarios de vivienda, no haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación Familiar, no tener ingresos superiores de dos salarios mínimos y que no hayan sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.