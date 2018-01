Se reajustan subsidios de vivienda en Colombia

Con un aumento del 5.9 por ciento fueron reajustados los subsidios de vivienda para el programa del Gobierno Nacional “Mi Casa Ya Cuota Inicial”, que lidera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dirigido a hogares con ingresos totales de hasta 4 salarios mínimos.

El reajuste corresponde al aumento del salario mínimo para el presente año. Las familias con ingresos menores a 2 salarios mínimos mensuales equivalentes hasta $1.562.484 pesos; a partir de este año reciben un subsidio $23.437.260 pesos, para la cuota inicial de la vivienda, correspondiente a 30 salarios mínimos mensuales, que equivale a una disminución en el valor de la cuota del crédito hipotecario hasta en un 30%.

El programa que cuenta con 64 mil cupos disponibles, facilita la compra de vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país y funciona por demanda, hasta que se agoten los cupos.

Los beneficiarios que vayan a adquirir una Vivienda de Interés Prioritario, VIP, cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos mensuales, que equivalen a $54.686.940 pesos, la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales.

Para los hogares que vayan a adquirir una Vivienda de Interés Social, VIS, cuyo valor supere los 70 salarios mínimos y hasta los 135 salarios mínimos, es decir, entre $54.686.940 pesos y $105.467.670 pesos, la cobertura a la tasa será de 4 puntos porcentuales.

Los futuros beneficiaros que cuenten con ingresos familiares de hasta $3.124.968 pesos, deben seleccionar la vivienda nueva de su preferencia, que se ajuste a sus capacidades económicas y se dirige a la entidad de crédito o al Fondo Nacional del Ahorro, FNA. Allí, se verifica y se le informa si puede ser beneficiario o no del subsidio.

En caso de obtener una respuesta positiva, se debe continuar con el trámite que tenga la entidad financiera para la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional.

Una vez aprobado el crédito por parte de la entidad de crédito o el FNA, ésta se encargará de solicitar la asignación del subsidio y de tramitar el desembolso del crédito.

Los hogares conformados por una o varias personas, con ingresos totales de hasta 4 salarios mínimos deben cumplir con los siguientes requisitos: no ser propietarios de vivienda, no haber sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación Familiar, no ser beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés, contar con un crédito financiero aprobado para la adquisición de la vivienda y deseen comprar una vivienda nueva y urbana en cualquier municipio del país.