Pasaporte colombiano sigue subiendo

El documento de viaje colombiano tuvo un nuevo aumento debido a que el Impuesto de Timbre, está tasado en UVT’s para los que se expiden en territorio nacional. Dado que esta Unidad de Valor Real aumenta por decreto cada año, automáticamente tenemos una subida del pasaporte que pasa de 163.000 a 165.000.

Si bien puede considerarse como un aumento sencillo, el pasaporte ha tenido un alza progresiva de cerca del 230% en menos de 10 años. En 2010 su costo era de 50.000 pesos. Ahora, si bien esto se debe a actualizaciones en los sistemas de seguridad migratoria, encontramos que el valor de este trámite no obedece a su precio marginal.

En el debate de control político que la Representante por los colombianos en el exterior y candidata al Senado, Ana Paola Agudelo en el mes de septiembre del 2017 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por los altos costos de los trámites en el exterior, se encontró que la elaboración del documento cuesta alrededor de 70.000 pesos. El resto, tanto para Colombia y para el exterior son costos excedentes de gastos administrativos que debe asumir el Estado colombiano y no los ciudadanos.

“Es como si la Cédula le costara 165.000 y en el exterior 435.000 pesos, ¿usted los pagaría?; el colombiano no está pagando por un trámite, ¡está comprando su pasaporte! Nos están cobrando impuesto de timbre que es más caro que el IVA (30%) y además debemos pagar la nómina, los computadores y hasta las grapadoras del Ministerio de Relaciones Exteriores. El derecho a la identidad no tiene porqué estar gravado ni mucho menos cubrir los costos administrativos que debe asumir el Estado colombiano a través del Presupuesto General”. Afirmó la Representante.

Desde el 2016 el Impuesto de Timbre para los pasaportes que se expiden para el exterior tuvo un aumento de 5 dólares respecto de lo que se venía cobrando, quedando en 56 dólares, con sólo este monto se podría tramitar el pasaporte en Colombia frente a lo cual la Congresista agregó “Hemos insistido que el Impuesto de Timbre debe eliminarse, o al menos ser equivalente a lo que se paga en Colombia. El aumento para el exterior es totalmente arbitrario y vemos que así como éste todos los trámites se cobran a ojo. No hay estudios que justifiquen las diferencias de hasta 400% en los documentos que se solicitan a los consulados. Este impuesto, como los demás cobros no corresponde al principio de equidad tributaria y economía de la Ley Antitrámites, por eso nuestra propuesta bandera es la reducción definitiva de el precio de los pasaportes colombianos”.

Desde septiembre del 2017 la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se comprometieron a revisar el tema de los sobre costos y de la aplicación de las exenciones a que tienen derecho los colombianos en el exterior para no pagar el impuesto al timbre. Frente a ello la Representante finalizó aportando “son muy juiciosos cumpliendo a cabalidad la Ley para el Cobro, pero no para reglamentar las exenciones que tienen los trabajadores de Venezuela, Ecuador y Panamá; además de aquello que demuestren incapacidad de pago, por seguiremos insistiendo en que se deben crear las rutas para el no pago de este impuesto que perjudica directamente el bolsillo de nuestros migrantes”.