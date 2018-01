Publicar listas camara y senado

La Vega, Cundinamarca, 9 de enero de 2017

Señor Don

Juan Carlos Galindo Vacha

Registrador Nacional del Estado Civil

Ciudad.

Ref. Es muy difícil, casi imposible, consultar la lista de los candidatos a Cámara y Senado.



Respetuosamente solicito publicar las listas de tal manera que se puedan consultar de primera mano.

Muy respetado Señor Registrador: Reciba mi cordial saludo.

Soy Carlos Fradique-Méndez. C.C. 311.238 y en condición de potencial sufragante hago las siguientes anotaciones y peticiones:

I

1) Este año, como nunca antes, Colombia debe lograr que el voto en blanco y la abstención juntos no superen un dígito.

2) Para lograrlo es necesario adelantar una titánica labor de pedagogía electoral. Que todos conozcamos los candidatos, sus programas y sus antecedentes para decidir por quien votar.

3) Quienes no votan es porque ven en la mayoría de los candidatos manchas de corrupción, escándalos, acumulación de privilegios para sus familias y porque creen que votando o no votando la situación seguirá igual o peor.

4) Como no encuentran esperanza de cambios positivos deciden ver el partido de su selección de futbol en vez de cumplir con el deber cívico de participar en la selección de quienes tendrán el deber de reestructurar, o por mejor decir de rehacer, el País.

5) Y según los entendidos, a los candidatos no les interesa motivar a los abstencionistas porque no tienen argumentos para ganar adeptos por sus opiniones. Se limitan a ofrecer puestos, vías de comunicación, el bulto de cemento para la junta comunal y la verbena popular con licor a bordo en las fiestas populares de las regiones.

6) Y es porque ellos tienen contados sus votos y creen que con ellos aseguran su curul o con los residuos que logren pueden aspirar a puestos con poder.

7) No menos importante es entender que los partidos políticos, los programas ideológicos y las hojas de ruta para por lo menos minimizar la pobreza, las inequidades, mejorar la formación académica, el trabajo decente, los salarios justos desaparecieron al permitir que cada candidato sea un partido y que éstos hayan sido reemplazados por empresas que solo se interesan por los contratos y los puestos que permiten poder y acumulación de privilegios.

8) Los que tenemos la opción de elegir debemos saber que el próximo Congreso debe estar integrado por mujeres y hombres comprometidos con programas de reingeniería que permitan la consolidación de la democracia, la equidad, la vida decente, la atención inmediata de los derechos fundamentales de las personas, el rescate sin fundamentalismos, de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el acercamiento al ideal de la progenitura responsable.

II

9) He preguntado a muchas personas cercanas sobre sus preferencias electorales y la mayoría me ha respondido que no saben por quién votar. Unos pocos hablan de las cabezas de lista especialmente para Senado. Para la Cámara es casi nulo el conocimiento de las listas.

10) Entonces hice el ejercicio para informarme sobre los candidatos al Congreso. En las páginas de los periódicos y servicios en la red, vi la mayor información sobre las Farc. Y sobre los demás partidos o grupos solo se refieren a la cabeza de lista. En algunos casos a los candidatos que tienen inhabilidades o que están manchados por sus malas acciones o que hacen parte de clanes familiares dueños de caudales electorales. Da pena que estén avalados y pena que los hayan avalado.

11) Fui a la página de la Registraduria que debe ser por excelencia la que ofrezca información confiable sobre estos temas y luego de varios intentos, de muchos intentos, encontré una lista de TODOS LOS CANDIDATOS AL SENADO Y DE TODOS LOS CANDIDATOS A LA CÁMARA. Con algo de desorden.

12) Le manifiesto Señor Registrador que para mí, como a muchos ciudadanos, no me interesa conocer las listas de los grupos por los cuales ya se que no voy a votar. Tampoco me interesa la lista de candidatos a la Cámara por departamentos diferentes a Cundinamarca y a Bogotá. Seguramente a los votantes de Nariño no les conciernen las listas que si me interesan. Y así respecto de otros ciudadanos.

III

Por estas potísimas razones pido al Señor Registrador que en el menor tiempo posible ordene que se clasifique la información para que los potenciales sufragantes podamos conocer de primera mano la lista de candidatos.

Si yo pido al servidor google que me informe la lista de candidatos por Bogotá a la Cámara que de una muestre el sitio donde puedo informarme. Sin ninguna vuelta más. Lo mismo para quienes quieran consultar la lista, por ejemplo, para Risaralda, Guajira, Huila, etc.

Y en cuanto al Senado se refiere que pueda tener la opción de consultar por partidos o grupos. En este caso no me interesa conocer la lista XX porque se que no votaré por ella, pero me interesa conocer la lista ZZ y saber si es cerrada o si es abierta para tomar mi decisión final.

IV

Y sobre estas listas todos los medios deben hacer la suficiente divulgación para motivar a todos los ciudadanos para que tomen la opción que más les garantiza la reconstrucción del País. Y hagamos conciencia sobre la necesidad de que el voto en blanco y la abstención juntos no superen un dígito.

Estamos a escasos dos (2) meses de la elección de Congreso y es inaudito que no haya un sitio donde podamos informarnos sobre los candidatos.

Muy atentamente,

Abog. Carlos Fradique-Méndez

C.C. 311.238 T.P. 8667