Cometí unos errores, cometí un delito y me siento avergonzado: Exgobernador Alejandro Lyons

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se refirió a los escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado y por los que está siendo investigado por la Fiscalía, entre estos el ‘cartel de la hemofilia’ y el ‘cartel de la toga’.

“Cometí unos errores, cometí un delito y me siento avergonzado (…) a veces cuando uno está en el poder se ciega y para eso quiero darle este mensaje: no cometan el error que yo cometí, yo pude llegar más lejos, pero la ambición, los errores que cometí, frustraron todas mis alternativas”, comentó Lyons en una entrevista a la W Radio.

Según con Lyons, antes de ser gobernador trabajaba como abogado litigante y allí conoció al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien en ese momento no estaba vinculado a la Fiscalía.

Lyons afirma que no fue hasta 2016 que el abogado Leonardo Pinilla le presenta a Moreno en su oficina y le indica que dentro de pocos días iba a ser nombrado “en un alto cargo” del ente acusador.

“Siendo fiscal me buscó en mi casa y no le di plata. Nunca le entregué ningún peso a Moreno. Obviamente me estaban pidiendo plata desde noviembre de 2016, y como no accedí, terminaron imputándome esos cargos”, afirmó Moreno.

De acuerdo con Lyons, Moreno ya había aceptado en Colombia que sí le pidió dinero. “Me había estado presionando para obtener esos dineros”.

“Moreno quería filtrar información reservada. Y adicionalmente me hablaba de varios procesos: regalías y de procesos inexistentes”, agregó Moreno.

Lyons decidió denunciar los sobornos del exfiscal en Estados Unidos porque “si yo hubiese denunciado a Moreno por hechos de corrupción en Colombia, me hubieran dicho que estaba calumniando para ver cómo evita la impugnación de la Fiscalía. Hubiese terminado con 20 cargos por la denuncia de Moreno”.

El exgobernador señaló que el Fiscal Néstor Humberto Martínez coordinó directamente con las autoridades de Estados Unidos lo que sería la “trampa contra Gustavo Moreno”, aunque aclaró, no es una trampa, fue una forma de obtener información sobre la situación.

También el exgobernador negó que haya llamado en días recientes a mandatarios de Córdoba para buscar apoyo político para su prima Sara Piedrahita Lyons, candidata a la Cámara por ese departamento (avalada por la U).

El exgobernador indicó que sí va a pagar la pena que le sea impuesta en Colombia y que espera, “por lógica, estar en un sitio especial de reclusión”.

Alejandro Lyons Muskus es investigado por más de 20 delitos, en la que se refiere al llamado ‘cartel de la hemofilia’ y su papel como testigo contra tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por sonados casos de corrupción.