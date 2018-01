En temporada de fin de año rodaron 33,4 millones de vehículos por las vías del país

El viceministro de Transporte, Andrés Chaves, destacó el trabajo de todas las entidades del sector durante las festividades de fin de año para permitir que más de 33,4 millones de vehículos se movieran por las carreteras del país.

También anotó que si bien disminuyeron 75 por ciento los accidentes y 38 por ciento el total de personas fallecidas frente al año pasado, la cifra de 187 muertes entre el 1 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 sigue siendo muy alta.

“No puede ser que estas fechas, que se supone deben ser de alegría y reencuentro de las familias, se conviertan en tragedias. Por eso seguiremos transmitiendo el mensaje para que los conductores sean prudentes en las carreteras, para que no excedan los límites de velocidad, no adelanten en doble línea, no manejen si están en estado de embriaguez o con agotamiento, que no usen el celular mientras estén al volante”, dijo Chaves.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional, la fecha en la que más rodaron carros por Colombia fue el puente de Reyes Magos con 4 millones de automotores. Para ese fin de semana, solo en Bogotá entraron y salieron 634.306 carros. Además, sumados los cuatro fines de semana de las festividades (Velitas, Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos) en la capital se registraron 2,4 millones de vehículos movilizados, lo que representó un crecimiento de 13 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

Por el lado de la accidentalidad, mientras que en 2016-2017 se presentaron 300 víctimas mortales, para 2017-2018 cayó a 187. El fin de semana con la cifra más alta fue el de Año Nuevo, cuando hubo 58 fallecidos y que representó una caída de 41 por ciento. Con el fin de seguir reduciendo las estadísticas de fatalidades, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), Alejandro Maya, estuvo haciendo recorridos por varios puntos del país hablando con los actores viales para que respeten las normas de tránsito y protejan la vida de sus familiares.

Durante la temporada de vacaciones, el sector transporte trabajó en permanente coordinación para garantizar el desplazamiento sin contratiempos de los colombianos por las vías.

Entre las medidas adoptadas por las entidades estuvo la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), monitoreando las 24 horas del día las vías del país, con el fin de atender los requerimientos de los ciudadanos.

La Policía Nacional acompañó con 40 mil uniformados a los colombianos en las vías del país para garantizar la seguridad de los viajeros. La Superintendencia de Puertos y Transporte hizo presencia en las 28 terminales terrestres del país, donde se realizaron revisiones a los despachos e inspección de los vehículos con el fin de que cumplan la normatividad vigente y brinden a los usuarios un servicio seguro y de calidad.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el apoyo de los concesionarios, aumentaron el servicio de ‘cangureras’ en los peajes para hacer el cobro del peaje antes de llegar a la casilla y agilizar el paso.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) aportó personal adicional en las estaciones de peaje a su cargo junto con 3 mil operarios de mantenimiento vial y combos de maquinaria pesada con disponibilidad permanente.

Invías también ofreció herramientas de información para consultar el estado de las vías en tiempo real, como la Línea Gratuita #767 (desde cualquier celular), el mapa de carreteras y el portal web viajero seguro.