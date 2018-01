Llega a OneDirectv Eagles of Death Metal en vivo desde Paris

Luego del terrible atentado de noviembre de 2015 ocurrido en la sala de conciertos Bataclan en el corazón de Paris, vuelve a la capital la banda estadounidense de rock alternativo Eagles of Death Metal con un emotivo concierto por OnDIRECTV.

Tras haber sobrevivido a la masacre producto de extremistas islámicos, tres meses después, la banda cumple con un tributo a las decenas de víctimas quienes perdieron su vida mientras disfrutaban de uno de sus shows.

En esta ocasión, un reencuento con otros sobrevivientes, se logra culminar en el escenario del L’Olympia aquella presentación que fue interrumpida por las balas, con la interpretación de temas como “Speaking in Tongues”, “Don’t Speak (I Came to Make a Bang)”, “Bag O’ Miracles”, y un cover de Say a Prayer de la banda británica Duran Duran.