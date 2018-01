Miles de colombianos usan el sistema de salud público venezolano: Presidente Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que miles de colombianos usan el sistema de salud pública venezolano, ya que Colombia no cuentan con atención médica gratuita.

“En Táchira, Zulia y Apure (estados venezolanos limítrofes con Colombia) miles de pacientes colombianos cruzan la frontera para atenderse, operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las medicinas en Venezuela”, afirmó el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario expresó que su país está dispuesto a “ayudar a países como Colombia que no tienen salud pública”.

Según con Maduro, el país no se encuentra en una profunda crisis económica ni que atraviesa una crisis humanitaria y dijo que en Colombia “la medicina es totalmente privatizada (…), aquí no, aquí es para todos, no es para una oligarquía, ni para una elite y cada vez debe ser mejor”.

“De cada 25 partos que se atienden en el Hospital Central de San Cristóbal, capital del estado Táchira, “12 son mujeres colombianas que vienen solo a ser atendidas, y paren en el sistema de salud pública de la Revolución Bolivariana”, agregó Maduro.

Por último, Maduro anunció que su Gobierno aplicará “un programa especial de bonos para proteger desde el punto de vista financiero a todas las embarazadas del país”, que aplicará a partir de la semana que viene.