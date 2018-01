Mueren cachorros decomisados por la policía de Cali

Solo quedan 14 de los 25 cachorros que fueron incautados hace un mes por la policía de Cali.

Así lo manifestó Liliana Ossa, directora de la Fundación Paz Animal e indicó que los caninos decomisados llegaron en pésimo estado de salud y que las muertes reiteradas de estos animales se deben al hacinamiento, el maltrato y malas condiciones sanitarias en las que son tenidos.

Además, la directora de la fundación afirmó que “Un animal domesticado, en este caso el hijo o la hija de una perrita que está en condiciones de violencia permanente, puesta a tener hijos sin descanso, en unas casas donde no hay asepsia y donde no hay ningún profesional de la medicina veterinaria, pues no puede sobrevivir”.

Estos 25 cachorros pretendían ser vendidos de manera ilegal en la ciudad.