Descartan tsunami para las costas colombianas tras terremoto de 7,6 en el mar Caribe

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo descartó la alarma de fuerte oleaje para las costas colombianas incluyendo San Andrés Islas, tras un sismo de magnitud 7,6 que sacudiera las costas entre Honduras y Cuba, generando la alerta de tsunami en varias regiones de Centroamérica.

“No existe ningún tipo de peligro de tsunami para las costas colombianas tras sismo en Honduras”, afirmó la UNGRD en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con @corposso NO existe nigún tipo de peligro de tsunami para costas colombianas incluyendo San Andrés Islas, tras sismo en Honduras. @sgcol @infopresidencia — UNGRD (@UNGRD) 10 de enero de 2018

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo epicentro en el mar frente a una zona poco poblada a 202 kilómetros al norte-noroeste de Barra Pataca y a 10 kilómetros de profundidad.

El sismo, originado a diez kilómetros bajo la superficie entre la isla de Cuba y las costas de Honduras y Belice, ha puesto a la región sobre alerta, activando todos los servicios de emergencia.

A pesar de que se esperaba un tsunami, la ola generada por el temblor ha sido de poca magnitud, lo que no ha provocado daños.

“Tenemos reportes de que se sintió en las mayor parte del país, pero no tenemos reportes de daños”, dijo Lizandro Rosales, jefe del Comisionado Permanente de Contingencias (COPECO) de Honduras a la TV local.

El terremoto sacudió también las islas hondureñas de Roatán, Utila y Guanaja. Hasta el momento no se registraron daños, dijo el jefe del Cuerpo de Bomberos en Roatán, en el caribe hondureño, Wilmer Guerrero.

“Yo personalmente no sentí nada. Ahorita me llamó un huésped porque escuchó que hubo un temblor y alerta de tsunami pero yo la verdad no sentí nada”, dijo a Reuters Witsel Martínez, recepcionista del hotel Grand Roatán, en Roatán.

El sismo se sintió en algunas zonas del sureste mexicano, dijeron autoridades de protección civil, pero sin que se reportaran daños.

Las olas podrían llegar a alcanzar una altura de entre 0,3 y un metro de altitud sobre el nivel del mar.