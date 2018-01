Gustavo Rugeles será llamado a juicio por violencia intrafamiliar

El polémico periodista Gustavo Rugeles Urbina, se encuentra en el ojo del huracán, luego que su pareja, Marcela González, lo denunciara por una presunta agresión que se registró en la madrugada del pasado 27 de diciembre, por lo que se espera que hoy la Fiscalía radique escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar.

Rugeles fue detenido en la madrugada del 27 de diciembre y llevado a la URI de Kennedy en Bogotá por agredir físicamente a González. Al siguiente día, luego de la imputación de cargos, fue dejado en libertad.

Tras la imputación de cargos, se iniciaría la etapa preparatoria de juicio en contra del comunicador, aunque la Fiscalía no solicitó la medida de aseguramiento debido a que el periodista no presenta antecedentes por violencia intrafamiliar.

El pasado sábado se conoció un documento del Instituto de Medicina Legal en el que Marcela González Olaya identificaba a Rugeles como su agresor, y decía que él la había maltratado el pasado 27 de diciembre.

Medicina Legal le dio a Marcela 10 días de incapacidad y la Fiscalía le imputó cargos al agresor, pero un juez lo dejó en libertad.

Además, audios revelados por Noticias Uno evidencian como el periodista ataca verbalmente a su compañera sentimental.

“No sea descarada vida hijueputa, no sea descarada, descarada cínica. ¿Es que no se da cuenta todo maldita sea, no se da cuenta? Cínica de puta de mierda. ¿No se da cuenta de todo? ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta? ”, dice en uno de los audios.

Tras estos hechos, se conoció que la Fiscalía le hizo firmar a Rugeles un compromiso de no violencia contra su pareja de 22 años, y solicitaron las respectivas medidas de protección para Marcela González.

Hasta el momento, el proceso penal no ha sido archivado.

Por su parte, Rugeles y su pareja publicaron un vídeo en redes sociales, donde aseguran que han tomado la decisión de manejar el caso a nivel familiar.

“Nos referimos a los hechos de nuestra vida personal que están siendo divulgados de forma tergiversada y malintensionada con el único propósito de hacer daño a nuestro núcleo familiar y a mí carrera profesional”, señala el mensaje que acompaña la publicación en la red social Twitter.

Nos referimos a los hechos de nuestra vida personal que están siendo divulgados de forma tergiversada y malintensionada con el único propósito de hacer daño a nuestro núcleo familiar y a mí carrera profesional. Bendiciones a todos. pic.twitter.com/e6vImp7wLr — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) 8 de enero de 2018