Nos oponemos a que millones de familias pierdan subsidios de energía y gas: Senador Name

El Senador José David Name Cardozo, advirtió el día de hoy sobre la promulgación de un nuevo decreto que tiene listo el Ministerio de Minas y Energía, con el que familias colombianas de estratos 1 y 2 podrían perder el subsidio de energía y gas.

“Esta sería una afectación muy grande para millones de familias que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar un aumento del 50% en los servicios de luz y gas. Lo que debería procurar el gobierno nacional debería ser el mantener estos subsidios, y no estar buscando la forma de retirarlos sin importar el grave daño que se le causaría a esta población” afirmó el Senador por el Partido de la Unidad, José David Name.

El Senador Name agregó: “Preocupa que el Ministerio de Minas haya emitido el 2 de enero una circular a los prestadores de servicio de energía eléctrica y gas anunciando estos cambios que comenzarían a implementarse a partir de abril”.

Para finalizar, el Senador barranquillero afirmó que: “No vamos a permitir que este decreto se haga realidad y afecte a tantas familias”.