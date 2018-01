Santos aseguró que el 2017 fue el año más tranquilo en las últimas décadas

?El año pasado terminó con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años. En la primera semana de 2018 los accidentes viales se redujeron un 66 por ciento, los muertos un 27 por ciento y los heridos un 65 por ciento. El número de quemados por pólvora se redujo un 21 por ciento.

El presidente Juan Manuel Santos, durante su primera alocución de 2018, afirmó que durante la reciente temporada de Navidad y Año Nuevo el país vivió las fiestas más tranquilas en muchísimo tiempo.

“Quiero compartir con ustedes buenas noticias: noticias que nos muestran que, a pesar de que todavía nos queda mucho camino por recorrer, vamos en la dirección correcta”, afirmó el Mandatario en su alocución de este martes a los colombianos.

“En el cierre del 2017 y el comienzo de este 2018, nuestro país vivió las fiestas más tranquilas en muchísimo tiempo”, sostuvo.

Así mismo, el Jefe de Estado consideró que “en el pasado quedaron las tristes noticias de acciones violentas, masacres, pueblos sin luz durante la Navidad debido a los atentados o carreteras destruidas por las bombas”.

Al respecto precisó que el año pasado terminó con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años –24 muertes violentas por cada 100 mil habitantes–, y fue el año más tranquilo de las últimas décadas.

Además, indicó que las carreteras del país “estuvieron muy movidas en el fin de año” y que “nunca antes salieron tantos colombianos a recorrer el país –fueron casi 13 millones de vehículos–, que transitaron por más y mejores vías”.

El Presidente se refirió también a la seguridad vial, al destacar que “estas fueron la Navidades con menos accidentes”.

Sobre este tema, citó que en esta primera semana del año los accidentes se redujeron un 66 por ciento, los muertos un 27 por ciento y los heridos un 65 por ciento.

“Tenemos que hacer esfuerzos para que al final del año tengamos cifras todavía mejores porque un solo muerto o un solo herido son demasiado. No debemos olvidar que la seguridad en las vías es responsabilidad de todos”, recalcó.

Otra buena noticia que destacó el Mandatario fue la importante reducción en el número de quemados por pólvora, como quiera que la cifra se redujo un 21 por ciento, a 263 casos, en estas festividades

“Esta cifra no tiene precedentes por lo baja, pero no es satisfactoria, y tenemos que seguir trabajando hasta que no haya ningún niño quemado con pólvora”, subrayó.

Por último, el Jefe de Estado invitó a los colombianos a trabajar juntos y dejar de lado los odios y los rencores.

“Comienza, entonces, un año con grandes retos, pero también enormes posibilidades para Colombia. Los invito a trabajar juntos. Los invito a dejar de lado los odios y los rencores. Los invito a que dejemos de sembrar cizaña, y a que más bien trabajemos por la reconciliación, como lo pidió el Papa Francisco en su histórica visita del año pasado”, concluyó el Presidente Santos.