Autoridades advierten que irán tras los grandes contrabandistas en Bogotá.

El Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Encargado coronel Nicolás Carmén Aristizabal confirmó el decomiso de dos contenddores de pretendían ingresar de manera irregular a la capital del país con artículos de ropa interior y autopartes.



Según el oficial, este decomiso se registró en un puesto de control ubicado entre el Kilómetro 60 y Kilómetro 115 Vía Bogotá – Fusagasugá.

Indicó que al revisar los contenedores se hallaron 1.100 cajas de lencería de procedencia extranjera, 23 cajas de autopartes y 108 yutes (lonas) que contenían 129.600 unidades de confecciones, todo avaluado en $ 2.760 millones de pesos.

“Esto es apenas el primer anuncio contra esas mafias del contrabando en Bogotá, por lo que desde aquí le declaramos la guerra abierta y frontal a todas las manifestaciones del contrabando y a todos los sistemas de economía criminal que pretenden inundar a Bogotá con todo tipo de artículos ilegales”, advirtió el coronel Aristizabal.

La aprehensión ascendió a 48.208 unidades de artículos para mesa como pocillos, vajillas de porcelana y mug´s entre otros.

A su vez, el Director Seccional de Aduanas de Bogotá Luís Carlos Quevedo Serpa, explicó que las confecciones y las autopartes, no cumplían con los requisitos aduaneros estipulados en el artículo 7 de la Resolución 000064 del 2016, toda vez que no presentan la relación de causalidad, al no presentar la factura de venta nacional; de igual manera, se realiza la aprehensión de las mercancías por la causal 1.6 del decreto 2685 de 1999, la cual dispone.

“Cuando la mercancía no se encuentra amparada en una planilla de envió, factura de nacionalización o declaración de importación y si se pretende ingresar mediante contenedores de manera ilegal, toda esta mercancia y vehículos serán objeto de extinción de dominio”, señaló el director Quevedo.

También informó que las confecciones, textiles y calzado son los productos de mayor ingreso de contrabando por las diferentes fronteras con el país dependiendo de la época del año, que además son de origen asiático en su mayoría.

Finalmente, expresó que Bogotá no es la ciudad con mayor transito de contrabando, por lo que aclaró que las ciudades por donde ingresa todo tipo de artículos de contrabando, son las ciudades portuarias y fronterizas.

La Policía Fiscal y Aduanera y la Dian pusieron a disposición las líneas de denuncia 321 394 21 69 y 2611554, correo polfa.anticontraban@policia.gov.co, para que la ciudadanía denuncie esta clase de comercio ilegal.