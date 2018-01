“Colombia ya no está en la lista negra de destinos turísticos”: MinComercio

Este jueves la Ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, destacó que ‘es una buena noticia que Colombia haya salido de la lista negra de los países que Estados Unidos recomendaba no visitar’, a propósito del informe del Departamento de Estado de EE.UU. emitido el pasado 10 de enero.

En 2017, Colombia estaba en una lista de países sobre los cuales el Departamento de Estado de Estados Unidos emitía un ‘Travel warning’ (advertencia al viajero). Ese concepto incluía a todo el territorio nacional como un destino de alto riesgo para los viajeros norteamericanos.

Ahora, en 2018, con la nueva metodología, el concepto del gobierno de EEUU se emite sobre los 192 países del mundo y ya no tiene el formato de advertencia sino de asesoría al viajero (Travel advisory). “En lo relativo a Colombia, el Departamento de Estado, ya no generaliza a todo el país como un destino con riesgos de seguridad, sino que especifica unas regiones a las cuales recomienda no viajar”, sostuvo la ministra.

Con esta nueva metodología, los Travel advisory tienen cuatro clasificaciones para los países: azul para destinos recomendados, amarillo para destinos recomendados con ciertas precauciones, naranja para destinos a los cuales no se recomienda viajar y rojo para destinos que no se deben visitar.

“En las nuevas recomendaciones, de 2018, Colombia fue ubicada en la categoría 2 (color amarillo) en el cual se incluyen países como Brasil, México, Francia, Italia y Bélgica”, resaltó la ministra Gutiérrez.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo señaló que “ya no estamos en la lista negra de destinos turísticos. Ahora somos un país que se puede visitar. Sabemos que hay muchos retos en materia de seguridad, pero el Gobierno Nacional no ha bajado la guardia para resolverlos y seguimos consolidando el fin del conflicto para brindar cada vez más garantías a turistas nacionales y extranjeros”.

Adicionalmente, destacó la campaña de promoción turística que se lanzó en noviembre pasado ‘Es el momento de Colombia. Seguro te Va a Encantar’, con la cual se están promoviendo destinos que antes no estaban en la agenda de los viajeros nacionales y extranjeros a causa del conflicto y que ahora es posible disfrutar gracias al fin del conflicto.

La Ministra Gutiérrez enfatizó que la mejora en estas consideraciones del Departamento de Estado es el resultado de un trabajo juicioso en el que influye la imagen que hemos construido en el mundo gracias al acuerdo de paz.

“Tal como lo refleja el informe del New York Times del pasado 10 de enero, así como muchas otras publicaciones de medios internacionales, el mundo está redescubriendo a Colombia después de más de medio siglo de guerra”, dijo.

Estados Unidos es el segundo lugar de origen de turistas que visitan Colombia y cuenta con un acuerdo de cielos abiertos para impulsar la conectividad aérea.

En el período 2010 al 2016, la afluencia de turistas estadounidenses creció un 40%, al pasar de 357.460 en 2010 a 498.960 en 2016. A noviembre del 2017, llegaron 469.425 estadounidenses, cifra que representa un aumento de 5.1% frente a el mismo período de 2016, cuando llegaron 446.722.