¿Son los izquierdistas conflictivos?

por Mauricio Botero Caicedo

A veces se pregunta uno ¿si los izquierdistas por definición son conflictivos? La respuestas no es fácil, pero lo que es claro es que los izquierdistas suelen ser ‘colectivistas’, mientras que los de derecha, son ‘individualistas’. Los de izquierda buscan que la felicidad individual se amolde a la felicidad (o infelicidad) colectiva, mientras que los de derecha buscan que cada persona encuentre su propia felicidad.



He aquí un breve ‘test’, enviado por un conocido, para determinar si usted es de derecha o izquierda:

– Cuando un tipo de derecha no es cazador y no le gustan las armas, no sale a cazar y no compra armas.

– Cuando un tipo de izquierda no es cazador y no le gustan las armas, pide que sea prohibida la caza y la venta de armas.

– Cuando un tipo de derecha es vegetariano, no come carne.

– Cuando un tipo de izquierda es vegetariano, hace campaña en contra de los alimentos de carne y le gustaría que se prohibiese comer carne.

– Cuando un tipo de derecha es homosexual, hace una vida normal.

– Cuando un tipo de izquierda es homosexual, hace apología de la homosexualidad, va a las manifestaciones “orgullo gay” y acusa de “homofóbicos” a todos los que no piensan como él.

– Cuando alguien de derecha pierde el trabajo, piensa en cómo salir de la situación y hace todo lo posible por encontrar un nuevo trabajo.

– Cuando alguien de izquierda pierde su trabajo, va a quejarse con el sindicato, gasta hasta el último día y va a todas las manifestaciones y huelgas contra la derecha y en contra de los empresarios.

– Cuando a un tipo de derecha no le gusta un programa de televisión, cambia de canal o apaga el televisor.

– Cuando a un tipo de izquierda no le gusta un programa de televisión, se queja y denuncia en los periódicos, las radios, los canales de televisión, se une a algún partido político de izquierda para promover una causa con el fin del alcanzar el cierre definitivo del canal de televisión que transmite el programa que no le gusta.

– Cuando un tipo de derecha es ateo, no va a la iglesia.

– Cuando uno de izquierda es ateo, se burla y persigue a todos aquellos que creen en Dios, denuncia la escuela o la institución que exponga un crucifijo, protesta contra cualquier signo de identidad religiosa, pide que se expropien los bienes de la iglesia, que se prohíba la semana santa y cada procesión o peregrinación (contra el Islam no hace nada porque no tiene el coraje).

– Cuando un tipo de derecha tiene problemas económicos, busca la manera de trabajar y ganar más dinero o trata de encontrar financiación para pagar sus deudas, y si puede, ahorra.

– Cuando un tipo de izquierda tiene problemas económicos le echa la culpa a la derecha, a los empresarios, a la burguesía, al capitalismo, a los neo conservadores etc., etc., luego se pone en contacto con un sindicato con la esperanza de que luego lo metan en un partido político o donde se pueda.

?