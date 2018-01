Motos Royal Enfield preparadas para viajar

Para iniciar con buen pie el año darse un escape fuera de la ciudad nunca está de más, por eso Royal Enfield brinda importantes recomendaciones para evitar imprevistos.

El primer factor a considerar es conocer la distancia total a recorrer con la moto, el tipo de terreno, topografía, altitud y de vías a atravesar, el estado en que éstas se encuentran y para no llevarse una sorpresa, es importante contar con rutas alternas.

Aunque siempre es recomendable llevar el equipaje lo más ligero posible, es importante definir la duración del viaje, revisar el pronóstico del tiempo a lo largo de la travesía y sobre todo del lugar destino. Estos ítems permiten seleccionar muy bien las prendas “en el destino, o durante el recorrido, podremos conseguir muchos artículos que podríamos llegar a necesitar, pero no es indispensable incluirlos en nuestro equipaje” asegura el country manager de Royal Enfield en Colombia, Mauricio Salazar.

Asimismo, es importante que el motociclista lleve consigo un buen equipo de protección para usar a lo largo del trayecto: un casco certificado, botas que cubran los tobillos, una chaqueta, guantes y pantalones con protección.

Además, es ideal tener presente un impermeable, pues nunca se sabe con certeza el clima y se debe estar preparado para todo. También, Mauricio Salazar recomienda dos accesorios de gran apoyo al momento del viaje: un dispositivo que cuente con GPS para evitar pérdidas en el camino y un cargador externo para celulares, ya que en caso de quedarte sin carga, puedes acceder a este durante el camino.

El country manager de Royal Enfield recomienda como factor clave, llevar la motocicleta a un centro de servicio autorizado e informar sobre el recorrdio que se va a realizar y la duración en Km, ya que generalmente estos centros tienen un protocolo establecido para chequear las motocicletas antes de emprender un paseo largo. Sin embargo, hay revisiones que con un conocimiento básico, usted como motero puede hacer y se ahorra unos pesos, como: lubricar el kit de arrastre y los cables de acelerador y clutch, chequear el estado y nivel de aceite o cambiarlo de ser necesario, revisar el estado de los cables del acelerador, el sistema de frenos (bandas, cables, pastillas y líquido) y que la batería y el sistema eléctrico funcione correctamente (luces, direccionales, pito, encendido eléctrico, ect).

También es vital revisar el estado de las llantas, que éstas tengan la presión recomendada por el fabricante y no presenten grietas, que cuenten con la banda de rodadura, con canales de evacuación de agua y no tengan abultamientos anormales. Mauricio Salazar agrega, que otros aspectos a controlar son el velocímetro para evitar infracciones por límites de velocidad, el indicador de nivel de combustible, que no haya fugas de aceite y que las suspensiones funcionen correctamente.

Durante el viaje, hay que ser precavido y contar con ciertas herramientas para resolver un imprevisto, por eso una pequeña linterna, un par de destornilladores, un alicate o pinzas y unas 3-4 llaves boca fija, serán aliados para solucionar cualquier inconveniente en la carretera. El country manager de Royal Enfield aconseja llevar un kit de repuestos básicos con una bujía, un par de neumáticos, pin para la cadena y cables de clutch y acelerador ¨son elementos que no ocupan gran espacio y que pueden marcar la diferencia entre seguir nuestro camino o quedarnos varados a la mitad de este. Sin embargo, siempre se recomienda, de ser posible, tratar de llegar al pueblo más cercano y ser atendido por un mecánico que tenga el equipo y conocimiento adecuado¨

Para finalizar con estas pequeñas pero sustanciales recomendaciones, un buen motero debe velar por su seguridad y la de los otros, por eso es significativo conocer y nunca exceder los límites de reacción ¨no nos confiemos de la carretera y la velocidad que llevamos, siempre manejemos alerta a cualquier imprevisto que se nos pueda presentar y no llevamos al límite nuestra moto, esto pone en riesgo nuestra vida y la de las demás personas en la vía. Es mejor llegar una hora más tarde pero a salvo, que intentar llegar una hora antes y no lograrlo¨ Asegura Mauricio Salazar, country manager de Royal Endield en el país.

Recuerde respetar y acatar las normas y señales de tránsito, es un deber como ciudadanos, no sólo para evitar infracciones sino principalmente por seguridad. Y a su regreso, no olvide darle una buena lavada a la moto, lubricar muy bien el kit de arrastre, los cables de acelerador y clutch, inspeccionar el sistema de frenos, revisar posibles fugas y chequear el sistema eléctrico.