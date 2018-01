4 razones para no perderse el ‘Asesinato Gianni Versace: American Crime Story’

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story” es uno de los estrenos más esperados por críticos y fanáticos en este 2018, la incertidumbre por conocer el contenido de esta entrega acabará el próximo jueves 18 de enero a las 10:00 p.m. por FX con la proyección del tan anhelado primer capítulo. Hemos compilado cuatro razones de porqué no deberías perderte esta producción.

El sello inconfundible de Ryan Murphy

El reconocido productor y director Ryan Murphy, creador de series icónicas como Glee y American Horror Story, llega para de la mano de Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Dan Minahan y Tom Rob poner su sello en esta nueva temporada. Las series Murphy son reconocidas por siempre lograr sacudir a su audiencia llevándolos desde el temor retorcido hasta el análisis profundo con historias bien pensadas que a veces responderían más a una obra teatral que al tradicional formato del entretenimiento televisivo.

Penélope Cruz como Donatella Versace

La despampanante actriz española ha vivido una gran transformación física para interpretar el papel de Donatella Versace. El pelo rubio y largo, el acento italianizado y el porte arrollador de Donatella serán algunos de los aspectos que seducirán a la audiencia, pero existen otros aspectos que llegan para impactar como descubrir su posición arrogante frente a Antonio D’Amico (interpretado por Ricky Martín) compañero de toda la vida del diseñador de moda italiano Gianni Versace, con quien la poderosa diseñadora italiana no tuvo ningún gesto de compasión tras la muerte de su hermano.

La Familia Versace quiere evitar que se proyecte la serie

En los últimos días la familia Versace ha publicado un comunicado en el que afirma que “La firma (Versace) no autorizó el libro en el que se basa (la serie) ni ha participado en el guion […] Esta serie de televisión sólo debería ser entendida como un trabajo de ficción”, ante esto el director de la serie Ryan Muyphy ha respondido que “’Versace’ está basada en un libro de no ficción de Maureen Orth que ha sido discutido, analizado e investigado durante cerca de 20 años. Nuestra serie está basada en su investigación, así que no es un trabajo de ficción, es un trabajo sobre no ficción obviamente con elementos de docudrama”. ¿A qué le teme la familia Versace? ¿Qué quieren evitar que se vea? Esto solo lo sabremos a partir de jueves 18 de enero por FX cuando estrene “El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story”.

La historia tras un asesinato sin resolver

El asesino, Andrew Cunanan, nunca fue interrogado, el hombre aparentemente se habría suicidado antes de ser capturado, por eso, aunque se tiene confirmado que fue él quien acabo con la vida del diseñador italiano, aún se desconocen los móviles que motivaron el hecho. Versace fue su quinta víctima y las teorías parten desde la envidia por el éxito hasta una posible venganza por haber contraído SIDA. La serie mostrará un perfil psicológico del asesino resultado de una investigación realizada por la periodista Maureen Orth y que la misma publicó en el libro “Vulgar Favours” (en el cual está inspirada la serie).