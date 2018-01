Donald Trump mantiene a EE.UU. en acuerdo nuclear con Irán, pero lanza ultimátum

El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo por ahora a su país en el acuerdo nuclear alcanzado por varios países con Irán en 2015, pero advirtió a las naciones europeas que si no ayudan a endurecer el pacto Washington hará efectivo su retiro.

Trump firmó la suspensión temporaria de sanciones económicas a Irán, como previsto por el acuerdo sellado por Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania con el gobierno de Teherán.

Sin embargo, el mandatario alertó que es “la última suspensión” que pretende firmar.

Instantes más tarde, en una nota oficial, Trump dijo que se trata de “la última oportunidad” y exigió un entendimiento con los países europeos para solventar lo que calificó como “fallas desastrosas” del acuerdo firmado con Teherán.

“A pesar de mi fuerte inclinación, no he retirado aún a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán“, expresó Trump en su nota. “En cambio, he delineado dos posibles caminos: o se resuelven las fallas desastrosas del acuerdo, o Estados Unidos se retirará“, alertó.

Una de las exigencias de Trump es que un acuerdo de esta naturaleza no podrá seguir teniendo un plazo de 10 años, sino que deberá ser permanente.

“Mi política es que Irán nunca llegue siquiera cerca de tener un arma nuclear. No apenas por 10 años, sino para siempre“, apuntó.