Ahorrar durante el ‘regreso a clases’ sí es posible

Finalizada la época decembrina y las vacaciones, llega un nuevo año escolar, lo que significa para muchos padres de familia y estudiantes un nuevo dolor de cabeza por los altos costos que deben pagar por libros, enciclopedias y otros útiles escolares que necesitan comprar.

Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías y a plataformas como OLX, ahora es posible que el precio final de la larga lista de materiales se vea reducido.

En esta temporada de regreso a clases, OLX se convierte en el aliado perfecto para encontrar una amplia oferta de libros escolares y universitarios, cursos de distintos idiomas, enciclopedias, entre otros, nuevos o usados, con precios asequibles y que no representan ni la mitad del costo que podrían tener en cualquier almacén de cadena. Así como evitar que los compradores tengan que hacer las largas filas de las ferias escolares.

De acuerdo a un reciente estudio realizado por OLX a las publicaciones en la categoría de libros, los colombianos pueden adquirir varios de los elementos presentes en las listas escolares, como cursos de inglés, libros de idiomas, atlas Ilustrados y libros de matemáticas o literatura, a precios desde $10.000.

“Cuando se finaliza un año escolar, la mayoría de personas guarda todos los libros del curso o semestre que terminan en las bibliotecas o diferentes lugares de las casas, porque creen que ya no son útiles y no saben qué más hacer con ellos. Lo que no saben es que con la venta de estos materiales pueden contribuir con la educación de otras personas y adquirir un dinero adicional y, así mismo, con la compra pueden ahorrar una suma importante que les servirá para otros gastos”, afirma Andrés Buitrago, gerente general de OLX.