Alejandro Ordoñez critica a Andrés Pastrana por su influencia en la ‘coalición del No’

El exprocurador Alejandro Ordoñez publicó varios trinos en los que cuestiona las acciones de Pastrana y su influencia en la ‘coalición del NO’, para elegir un candidato único.

Alejandro Ordoñez advirtió que Pastrana “falta al a verdad” al indicar que él había aceptado participar en una “elección previa con Marta Lucía Ramírez y después falte a mi palabra”.



Seguidamente, Ordóñez aseguró que la elección de un candidato único en la ‘coalición del NO’ es una mesa de “tres patas y ahora Andrés Pastrana pretende que sea de dos” .



Alejandro Ordóñez resaltó que rechazó participar en un mecanismo de elección con Marta Lucía Ramírez por que no hace parte de ese partido.

3. @AndresPastrana_ me sugirió un mecanismo de elección previo con @mluciaramirez para definir candidato de la "Nueva Fuerza Democrática". Dije NO por tres simples razones: No soy de ese partido, ese partido no existe y no represento las mismas ideas que la Dra. Ramírez.

— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 15 de enero de 2018