CredibanCo apoya a pequeños y micro empresarios en Colombia

El emprendimiento es uno de los retos que muchos colombianos están dispuestos a tomar para capitalizar sus ideas e innovar en un país que le apunta al desarrollo, es por eso que CredibanCo, empresa desarrolladora y procesadora de medios de pago electrónicos y estructuradora de negocios, apoya cada una de las iniciativas y propuestas de los colombianos para impulsar el comercio en el país.

Como es el caso de Mariana Arbeláez, propietaria de Back to Basics, quien como muchos colombianos, decidió renunciar a su trabajo y arriesgarse a hacer empresa, la cual necesita dedicación de tiempo completo para el crecimiento de esta. Y no sólo de su empresa, sino también el de las mujeres cabezas de hogar que trabajan en la confección de las prendas de Back to Basics, ya que el compromiso con la sociedad es uno de sus pilares más fuertes.

“En Back to Basics trabajan mujeres en situación de vulnerabilidad que hacen parte de la Corporación Mundial de la Mujer, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar y ayudar mujeres vulneradas. Esta alianza permite qué nuestros productos sean cortados y confeccionados por estas grandes mujeres.”, comenta Mariana.

Otro colombiano que decidió apostarle al emprendimiento es Camilo Venegas, con su marca En Salvaje, la cual hace animales en madera y papel a través de la técnica de planos seriados en madera y papercraft en papel. La idea de En Salvaje nació a partir de un regalo que Camilo le dio a su novia hace tres años y debido al furor que ha recibido sus creaciones en redes sociales decidió apostarle al emprendimiento.

“La motivación de seguir creciendo es ver la expresión de las personas al ver el producto y notar que es totalmente diferente a lo que ofrecen los demás, es algo que tendrás en la casa y sabrás qué es única”, expresó Venegas.

También están Yvette y Denise Hakim, propietarias de Hakim’s Pastry, una pastelería rústica, que ofrece productos con sabores tradicionales, frescos y elegantes, estos productos se caracterizan por lo artesanal. La idea de negocio nació cuando las dos estaban en la universidad y vieron la oportunidad de emprendimiento con su arte al cocinar.

“Nuestros productos están hechos con ingredientes de primera calidad, y trabajamos de forma totalmente artesanal. Hakim’s Pastry usa recetas sencillas pero muy particulares, cada una tiene un secreto misterioso que le da el toque final y especial a nuestros productos que nos hace únicas”, comenta Denise.

Todas estas historias tienen algo en común, el apoyo que CredibanCo les brinda para su crecimiento y desarrollo, especialmente como en la pasada feria Buró en donde gracias a este pudieron tener un valor agregado en sus comercios, brindándole a sus clientes opciones de pago con dispositivos de última generación para incursionar y desarrollar una sólida dinámica de ventas, impactando positivamente su rentabilidad, además de la seguridad y respaldo con la certificación PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) que acaba de recibir la organización como la procesadora de pagos más segura del país.