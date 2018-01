Derribando 6 mitos sobre la tecnología satelital

Al hablar de rastreadores satelitales pensamos enseguida en una película de espionaje, tipo James Bond. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología satelital es más accesible y útil de lo que imaginamos. Por ejemplo, para la seguridad personal en lugares de baja o nula cobertura celular se requiere necesariamente de una herramienta satelital.

Javier Pinilla, Director de Globalstar para Latinoamérica comenta que, ciertamente, hasta hace algunos años, los dispositivos de rastreo satelital tenían un uso casi exclusivo por sus elevados costos, a diferencia de hoy. “Hace siete años era inimaginable que los equipos satelitales podrían convertirse en gadgets muy fáciles de manipular y a precios accesibles. Hoy en día, por ejemplo, son una gran herramienta para la seguridad de los deportistas y los amantes de las aventura en zona remotas” dijo Pinilla.

Es así que derribamos estos 6 mitos sobre la tecnología satelital con los siguientes datos:

“Demasiado exagerado como medida de seguridad”: Aunque los equipos satelitales parezcan de poca utilidad como medida de seguridad, son más indispensables de lo que se cree. Las personas con actividades frecuentes en montañas, altamar o selva, no podrían solicitar ayuda o alertar ante una emergencia si no contaran con un dispositivo satelital. Por poner un ejemplo, gracias a los SPOT se han logrado más de 5 500 rescates en más de 80 países.

“Debe ser difícil de manejar”: La fácil manipulación se ha convertido, a día de hoy, en una de las principales características de ciertos gadgets que activan sus funciones con tan solo presionar un botón. Hay dispositivos que pueden tener hasta 5 botones que al ser presionados activan diversas funciones, como rastreo, envío de mensajería personalizada a teléfonos celulares, alerta ante una urgencia, envío de correos electrónicos o compartir la ruta recorrida en redes sociales.

“Debe ser un dispositivo costoso”: En la actualidad, los gadgets satelitales pueden adquirirse desde US$ 149 y la contratación del servicio a partir de US$ 19.90, como es el caso de los Spot Gen3. Estos dispositivos no solo resultan un seguro de vida para deportistas de aventura o viajeros, sino también para los colaboradores del sector transportes, minero, pesquero, seguridad, entre otros.

“Seguro es una herramienta pesada o frágil”: Lejos de ser equipos pesados o frágiles, los gadgets satelitales que se han puesto en el mercado, en los últimos años, se caracterizan por su consistencia liviana y su resistencia. Además caben en la palma de una mano, por lo que resulta fácil su manipulación y trasporte.

“Será difícil de conseguir”: Los dispositivos de rastreo satelital se pueden adquirir de manera online en la web de las marcas o en distribuidores autorizados en Colombia como, OSP Satelital o Satelital Plus. Los distribuidores se encargarán no solo de la activación de los equipos, sino también de brindar asistencia continua en caso los clientes lo requieran.

“Con un teléfono celular y una app hago lo mismo”: Por lo general, las zonas lejanas como altamar, desierto, selva, montañas y aire, carecen de cobertura celular y es casi imposible establecer comunicación desde un teléfono móvil. Los dispositivos satelitales, en cambio, operan perfectamente en dichos lugares por que captan mejor la señal de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra.