Edwin Cardona y Wilmar Barrios se vieron involucrados en un escándalo en Argentina

Los dos jugadores colombinos que juegan en el Boca Junior, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, se vieron involucrados en un presunto hecho de violencia de género, según reseña, este martes, el Diario Olé.

Al parecer, los dos jugadores colombianos habrían agredido a dos mujeres en una zona de Puerto de Madero en Buenos Aires, cuando se encontraban con tres amigos más.

De acuerdo con las dos mujeres, los futbolistas, en alto estado de alicoramiento, las amenazaron con un cuchillo después de bailar con ellas. Además, reiteraron que había otras tres personas en dicha fiesta.

“Estoy muy triste, primero que nada porque soy una persona muy creyente, tengo una familia y se me hace una falta de respeto y divulguen algo que no es cierto. Acabo de hablar con mi abogado y vamos a llegar a lo más profundo. Están dañando el nombre de Wilmar y el mío. Y esperemos que el de arriba es el único que puede juzgar. Si hiciste algo malo sabes que la consecuencia será esa. Si estás tranquilo sabes que todo saldrá bien”

Las mujeres aseguraron que Cardona y Barrios las amenazaron con ‘cuchillo’ en mano, a lo que Cardona aseguró que: “Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mí son sagradas. Jamás en la vida haría algo así“.

“Estaban diciendo que estábamos en un boliche y en un hotel y nosotros no estábamos en ningún momento y ahí trasciende la mentira. Estoy tranquilo, aunque me da rabia porque trasciende una mentira. Mi esposa me pregunta por lo que está pasando. Tengo mi madre y mi familia, eso es lo que me duele, porque los puedo perder por este tipo de cosas… Somos figuras públicas y si hicimos eso debe salir una persona a decir sí lo hicimos”, agregó Cardona.

Por su parte, el jugador Wilmar Barrrios dio su versión de los hechos:

“Estamos desconcertados, asombrados, no sabemos de dónde sale esta noticia que se está rumorando en redes sociales. La verdad hoy en la mañana cuando llegamos al entrenamiento nos enteramos del tuit y de una vez miramos represalias porque no sabemos la razón para que nos juzguen de esta manera, una posible demanda, entonces da rabia porque están ensuciando nuestra imagen. Más allá de lo que se dice estamos tranquilos porque nada de eso es cierto. Intentaremos llegar al fondo de esta situación porque no solo nos involucran a nosotros, sino a nuestras familias, al club y es algo muy incómodo”, indicó Barrios.

Los dos jugadores recibieron el respaldo de todo el plantel y se confirma en medios locales que por el momento no se tomarán decisiones deportivas en contra de los jugadores, quienes podrían estar mañana miércoles en el partido ante Aldosivi por el torneo local.