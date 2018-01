Cotelco celebra decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Uber

Frente a los fallos emitidos por la Corte Suprema a las tutelas interpuestas por conductores que prestaban sus servicios en vehículos privados a través de Uber, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco, celebra estas decisiones y opina que así mismo se debe tratar el tema de Airbnb en el país.

La Corte analizó dos casos de conductores que prestaban este servicio, quienes afirman que, debido a la falta de regulación por parte del Gobierno Nacional, se están vulnerando sus derechos fundamentales. El alto tribunal dio validez a los argumentos del Ministerio de Transporte, que aclaró que ya hay una reglamentación para el transporte especial o de lujo, como está catalogado este servicio. Lo mismo sucede con Airbnb en el sector turismo, donde no se pretende que la plataforma sea excluida del país, sino que sus servicios y anfitriones sean regulados y cumplan con la misma normatividad de los hoteleros, que prestan sus servicios bajo la legislación colombiana.

“Como ya lo hemos señalado en varias oportunidades, los hoteleros estamos de acuerdo con cualquier desarrollo tecnológico que facilite y beneficie al sector turismo, pero no en el aprovechamiento de estos medios alternativos y canales de distribución de servicios turísticos sin que tengan regulación y además promuevan hospedaje en lugares que no cumplen con la normatividad aplicable a este tipo de servicio y que por lo tanto no garantizan la calidad ni la seguridad de los turistas y residentes” comenta el doctor Gustavo Toro Velásquez presidente ejecutivo nacional de Cotelco.

Y es que de acuerdo con el artículo 76 de la ley 300 de 1996, que define como prestador de servicios turísticos a “toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el registro nacional de turismo”, Airbnb se configura como prestador de servicios turísticos según la legislación colombiana, ya que es una plataforma que intermedia servicios de alojamiento con los turistas, por lo que debe cumplir con las leyes nacionales. Actualmente promueve prestadores de servicios turísticos que no cumplen con los mínimos requisitos legales exigidos en Colombia para brindar el servicio de hospedaje, empezando por el incumplimiento de la ley, al no contar con el requisito básico del RNT.

“Así las cosas, desde la Asociación esperamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respalde a los hoteleros formales, como el Ministerio de Transporte apoyó a los taxistas frente a Uber y acelere el proceso regulatorio para estas plataformas tecnológicas, garantizando y estimulando la formalización del turismo nacional”, enfatiza el doctor Toro.