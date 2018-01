Aprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos cayó al 14 %: Encuesta Yanhaas

La primera encuesta de Yanhaas en 2018 arrojó que la aprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos cayó al 14 %, dos puntos menos que la última encuesta de la misma firma de 2017, del 8 de diciembre.

La medición señala que el 76 % no aprueba la gestión de Santos, un 5 % no aprueba ni desaprueba y otros 5 % no sabe/no responde.

La encuesta también reveló una alta desaprobación del gabinete ministerial del gobierno de Santos, con un 76 % y solo un 13 % de aprobación, aunque sube dos puntos con respecto a la medición de diciembre pasado.

En ese mismo sentido, el 74 % desaprueba la gestión del Gobierno en cuanto a la implementación del acuerdo de paz logrado con las Farc, con el 74 %.

Según con los datos de la encuesta, un 81 % de los encuestados cree que el país va por buen camino, cayendo tres puntos desde la medición de diciembre de 2017. Sólo un 14 % cree que va por buen camino.

Igualmente, el 42 % se mostró pesimista o muy pesimista sobre el futuro del país, frente a un 17 % que dijo sentirse optimista o muy optimista. A eso, hay que sumarle el 40 % que dijo no estar ni optimista ni pesimista.