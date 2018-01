Kim Kardashian anuncia el nacimiento de su tercera hija, mediante madre sustituta

Kim Kardashian y su esposo, el músico de rap Kanye West, anunciaron el martes el nacimiento de su tercera hija, quien fue gestada a través de una madre sustituta.

“Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa pequeña”, dijo Kardashian en un mensaje en redes sociales.

La pareja agradeció a la madre sustituta. “Hizo nuestros sueños realidad con el mayor regalo que uno puede dar”, agregó.

La estrella de las redes sociales dijo que la bebé nació el lunes, pero no anunció su nombre.

Kardashian, de 37 años, y West ya son padres de North y Saint, de 4 y 2 años, respectivamente. Kim, una de las protagonistas del programa de televisión “Keeping Up with the Kadashians”, ha dicho que decidió usar un vientre de alquiler luego de que los médicos le advirtieron de graves riesgos de salud si se embarazaba nuevamente.

La celebridad había escrito en su blog detalles de los problemas que vivió durante sus dos partos.

Dos de las hermanas de Kardashian también esperan bebés. Khloe, de 33 años, anunció en diciembre que tenía seis meses de embarazo, en tanto, reportes sostienen que su media hermana Kylie Jenner, de 20, será madre dentro de poco. Reuters