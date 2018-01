Policía descarta manos criminales en muerte de la cantante Dolores O‘Riordan

La muerte de la vocalista de The Cranberries, Dolores O‘Riordan, no está siendo tratada como sospechosa dijo la policía, en una jornada en que no dejaban de llegar homenajes en recuerdo a una de las artistas más exitosas de Irlanda.

O‘Riordan, de 46 años, fue hallada muerta en un hotel de Londres el lunes por la mañana durante un viaje de grabación a esa ciudad antes de una planeada gira, dijo su publicista. No se ha informado la causa de su fallecimiento.

En un comunicado, la policía de Londres informó del hallazgo del cuerpo de una mujer en un hotel de Park Lane a primera hora del lunes y fue declarada muerta en el lugar. “La muerte no está siendo tratada como sospechosa”, dijo el comunicado.

La tímida O‘Riordan saltó a la fama en 1993, con solo 22 años, cuando temas de su álbum debut fueron difundidos por MTV. La banda, cuyos éxitos incluyen “Linger” y “Zombie” vendió más de 40 millones de discos y se convirtió en la segunda banda irlandesa con mayores ventas después de U2.

La cantante tuvo problemas a veces con el éxito de la banda. En 1996 se bajó de una gira citando agotamiento y desilusión. Más tarde dejó su Irlanda natal durante varios años para evitar estar en el centro de atención.

Después de ser hallada culpable por darle un cabezazo y escupir a un oficial de policía irlandés en 2014, O‘Riordan dijo a un entrevistador que había sido diagnosticada de desorden bipolar y que enfrentaba una crisis matrimonial.

El primer ministro de Irlanda se sumó a un coro de alabanzas al trabajo de la cantante y la describió como la “voz de su generación”. U2 dijo en un tuit que están “devastados” por las noticias de su muerte. Reuters