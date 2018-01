Investigan a Kevin Spacey por una tercera denuncia de acoso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Londres (Met) con relación a una tercera acusación contra el intérprete por otro caso de supuesto acoso sexual, confirmó este jueves un portavoz de Scotland Yard.

Esa fuente oficial indicó, según recogen medios locales, que un tercer hombre notificó a la Met que había sido objeto de acoso sexual por parte del oscarizado actor en el barrio de Westminster (Londres), en el año 2005.

“El 13 de diciembre recibimos una acusación de que un hombre había acosado sexualmente a otro varón en 2005 en Westminster”, indicó el citado portavoz policial en un comunicado, del que hoy se hacen eco medios británicos.

Si bien la policía no ha vinculado de manera directa el nombre de Spacey con esta nueva acusación contra él, el portavoz de la Met puntualizó que el investigado es la misma persona a la que aluden las anteriores acusaciones.

El veterano actor, de 58 años, ya está siendo investigado por los agentes con relación a dos quejas anteriores relacionadas con supuestos casos de acoso sexual perpetrados en el barrio de Lambeth, al sur de Londres, en los años 2005 y 2008.

El nombre de Spacey salió a la luz al poco tiempo de que surgieran las numerosas acusaciones contra el productor estadounidense Harvey Weinstein, quien también incurrió en un comportamiento sexista durante años con un sinfín de actrices de Hollywood, muchas de ellas muy conocidas, como Angelina Jolie, Ashley Judd o Gwyneth Paltrow.

Tras publicarse las acusaciones contra Spacey, la plataforma Netflix prescindió de sus servicios en la popular serie “House Of Cards”, que coprotagonizaba con la actriz Robin Wright, y el director Ridley Scott eliminó la presencia del actor de su película All The Money In The World, un proceso que costó millones.