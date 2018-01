Minhacienda invitado a formar comisión que recomiende cómo utilizar política fiscal en reducción de enfermedades

El equipo de trabajo convocado por Michael Bloomberg y el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, de Bloomberg Philanthropies, analizará cómo reducir, con herramientas fiscales, la creciente incidencia de las muertes por enfermedades no transmisibles.

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas, fue invitado a formar parte de un equipo de trabajo internacional e interdisciplinario, convocado por la fundación Bloomberg Philanthropies, con el fin de analizar las diferentes posibilidades de la política fiscal en beneficio de la salud.

La misión de este equipo de trabajo será analizar el efecto del consumo de productos como el tabaco, las bebidas azucaradas y el alcohol y hacer recomendaciones sobre cómo los países pueden implementar políticas fiscales que ayuden a prevenir enfermedades no transmisibles y, de este modo, salvar vidas.

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecciones como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son la causa del 70% de todas las defunciones en el planeta. El 80 por ciento de estas muertes ocurren en los países menos desarrollados, lo cual afecta sus sistemas de salud, contribuye a la pobreza y se convierte en una barrera para el desarrollo.

Según los datos de la OMS, el consumo de tabaco, la obesidad y la ingesta exagerada de alcohol, son los tres principales factores de riesgo para la aparición de enfermedades no transmisibles, y la evidencia existente, indica que la aplicación de impuestos, para elevar el precio de los productos que pueden afectar negativamente la salud, es una de las maneras más efectivas de reducir su uso.

“En Colombia dimos pasos trascendentales en esta vía que la comunidad internacional reconoce”, aseguró el ministro Cárdenas, quien recordó que en la pasada reforma tributaria se aprobó un aumento gradual en el impuesto a los cigarrillos, que pasó de $700 por cajetilla de 20 unidades en 2016, a $1.400 en el 2017 y $2.100 este año.

“También impulsamos desde MinHacienda una ley que incrementó los impuestos a los licores. En ambos casos, los recursos recaudados están destinados a la salud. Estas medidas son consideradas como ejemplo a seguir en el mundo. No se trata de que pretendamos resolver vacíos fiscales gravando las bebidas azucaradas o los cigarrillos, son medidas que hemos impulsado pensando en la salud pública, algo que preocupa al mundo entero”, explicó el titular de Hacienda.

De acuerdo con las proyecciones, las medidas adoptadas en Colombia podrían evitar en el país unas 337 mil muertes por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, además de ahorrarle más de $200 mil millones a los hogares y unos 3 billones al sistema de salud.

“Estamos viendo que las políticas fiscales pueden hacer un aporte importante al cambio de hábitos en beneficio de la sociedad”, aseguró Cárdenas, quien destacó el reconocimiento que ha tenido la propuesta de gravar las bebidas azucaradas, en un articulado que su cartera presentó al Congreso en octubre de 2016. “Pese a que esta propuesta finalmente no fue aprobada, creamos conciencia sobre un problema. La información reciente sobre la mayor incidencia de la obesidad en el país reafirma nuestra posición”, concluyó el ministro.

Finalmente, Cárdenas se mostró muy complacido por haber sido convocado a participar en este equipo, lo cual considera un espaldarazo a la seriedad con la que Colombia ha abordado estas problemáticas durante los últimos años.

El equipo de trabajo convocado por la Bloomberg Philanthropies incluye a:

Michael R. Bloomberg, filántropo y embajador mundial de la Organización Mundial de la Salud.

Lawrence H. Summers, exsecretario del Tesoro y ex director del Concejo Nacional Económico de los Estados Unidos.

Masood Ahmed, presidente del Centro para el Desarrollo Global (Estados Unidos)

Zeti Akhtar Aziz, exdirector del Banco Central de Malasia.

Kaushik Basu, Professor of Economics, Cornell University (United States)

Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del UNDP.

Margaret Chan, exdirectora de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Bent Høie, ministro de Salud de Noruega.

Ngozi Ikonjo-Iweala, exministro de Finanzas de Nigeria.

Zhu Min, director del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de la Universidad Tsinghua (China)

Minouche Shafik, director de la London School of Economics (Inglaterra)

Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia.

Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay.