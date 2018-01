Mujer aclara supuesto abandono de su mascota en Bogotá y denuncia amenazas de muerte

El vídeo del abandono de un perro en las calles de Bogotá el pasado 14 de enero, generó la indignación de cientos de colombianos que a través de redes sociales recharazon el hecho y pidieron medidas contra los dueños del animal. La persona acusada desmintió lo ocurrido y denuncia amenazas de muerte.

En las imágenes se observa como una de las personas lanza un juguete para que el animal corra para traerlo de vuelta. En ese momento, el dueño aprovecha la distracción del perro y se sube a un carro y lo abandona.

El perro queda abandonado en medio de la calle en un lugar que aparentemente es desconocido para el animal.El vídeo fue grabado por un grupo de personas que se movilizaban en carro justo en ese momento.

En declaraciones dadas al diario El Tiempo, Lina García, quien asegura ser la dueña del vehículo que aparece en la imagen, afirmó que el video fue sacado de contexto y a causa de ello ha recibido amenazas de muerte.

“Vimos que el perrito callejero, que se llama ahora Thor, estaba deambulando en la vía, se le metía a los carros y los seguía. En un momento, el perrito se echó en la vía y decidimos bajarnos y tratar de que se subiera al andén del parque”, comentó García.

Aseguró que el perro en modo de afecto empezó a seguirlos y tanto fue el pesar que le dio verlo que pensó en adoptarlo.

“Envié un mensaje con foto por WhatsApp a mi esposo para ver si me lo podía llevar a la casa, pero me hizo caer en cuenta que no podíamos por el espacio en donde vivimos (ya tenemos una mascota de tamaño mediano/grande), así que decidí no quedarme con él”, afirmó García.

Por último, García interpuso una demanda por injuria y calumnia y lamentó que las redes sociales sean usadas de forma tan irresponsable.