Piden a Fajardo no descartar participación en consulta interpartidista

Un gran número de dirigentes políticos conformados por candidatos al Congreso de diferentes departamentos, dirigentes sindicales, sector del PTC, Unidad Democrática, Fecode, ADEA, SUDEB, SINDIMAESTROS, ADUCESAR, ADEMACOR, Ejecutivo ADEC, directivos de Juntas de Acción Comunal, Ejecutivo CUT, ex concejales, ex diputados, entre otras fuerzas vivas de la sociedad, le solicitan al candidato presidencial por la Coalición Colombia Sergio Fajardo no descartar la participación en una consulta interpartidaria el 11 de marzo y escuchar el clamor de los ciudadanos.

“Ciñéndonos estrictamente a la orientación sobre este trascendental tema que aprobó el más reciente Congreso de la Alianza Verde, la de trabajar por una “Gran Coalición Democrática”, le solicitamos no descartar la participación en una consulta interpartidaria el 11 de marzo y escuchar el clamor de los ciudadanos del común que no quieren que Colombia retroceda décadas, si las fuerzas políticas que aspiran a volver trizas los acuerdos de paz y son las principales responsables de la corrupción, por nuestras divisiones, llegaran nuevamente a la Presidencia”, indica la carta enviada al candidato presidencial Sergio Fajardo.

El Candidato al senado Antonio Sanguino y quien lidera estás fuerzas al interior de la Alianza Verde aseguró que la misiva es firmada por más de 200 dirigentes que consideran que “la muy buena campaña presidencial que Sergio Fajardo ha realizado y que lo ha situado en lugar privilegiado en todas las encuestas, por si sola, sin el concurso de otros legítimos esfuerzos, no es suficiente para asegurar el triunfo de la democracia y la paz”.