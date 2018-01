Colombia y Portugal acuerdan estructurar proyecto de cooperación para escuelas de turismo y formación

Loterias

Loterías del 18 de enero en Colombia:

Bogotá 6532 – Serie 351

Quindio 3438 – Serie 054

DORADO

Mañana 0910 – Tarde 1177

CULONA:

7038

SUPER ASTRO SOL

7777 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

6450 – Signo Piscis

PIJAO:

2060

PAISITA:

Día 0480 – Noche 1570

CHONTICO:

Día 6804 – Noche 6473

CAFETERITO:

Tarde 6296 – Noche 1580

SINUANO:

Día 9467 – Noche 9030

CASH THREE:

Día 985 – Noche 211

PLAY FOUR:

Día 0333 – Noche 7637

SAMAN:

3052

CARIBEÑA:

Día 8394 – Noche 4565

WIN FOUR:

7441

EVENING:

2658

MOTILÓN:

Tarde 4464 – Noche 0440

LA BOLITA

Día 1674 – Noche 8491

LA FANTÁSTICA:

Día 7135 – Noche 0107

EL COLONO:

8930