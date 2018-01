Fabrican en moto eléctrica con materiales de reciclaje

17 aprendices de las tecnologías Supervisión de Redes de Distribución de Energía Eléctrica y Mantenimiento e Instalación de Redes de Cómputo fueron los encargados de desarrollar este proyecto a partir de piezas reciclables de motos viejas. La iniciativa surgió pensando en mejorar, a futuro, la calidad ambiental y el tráfico en la región.

La primera moto eléctrica de Urabá, utilizando piezas de materiales reciclables, es un proyecto que busca reducir costos de operación gracias a que genera su propia energía por medio de paneles solares. Su funcionamiento también se da a través de alternadores (máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica) que van acoplados al sistema de transmisión y al de equilibrio, que les permite así una mejor confiabilidad al momento de conducirla.

“Con proyectos como este, demostramos que los procesos de ciencia y tecnología en el SENA le ofrecen la posibilidad a nuestros aprendices de desarrollar habilidades investigativas e innovadoras que favorezcan su proceso de formación, les aporten talento a las diferentes industrias y trabajen en pro de la región”, expresó Elkin Humberto Granada Jiménez, subdirector del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico.

Este desarrollo nació del trabajo conjunto entre los semilleros de electrónica y automatización agropecuaria – Agrónica de Urabá, y el semillero de energías renovables – Ser. En estos grupos, los instructores y aprendices se involucran en procesos de innovación, a través del programa Sennova y, además, participan de diferentes eventos de divulgación tecnológica.

Harold Tordecilla, aprendiz de Supervisión de Redes de Distribución de Energía Eléctrica, manifestó que “Una de las cosas que más destaco en la creación de las motos eléctricas es el trabajo en equipo, que nos ha permitido unir los conocimientos de dos tecnologías, es decir, la parte eléctrica con la de diseño y control“.

Tan solo en Apartadó, en donde se ubica el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA, en el que se forman estos aprendices, había al 30 de noviembre del presente año 33 mil motos mecánicas registradas en la Secretaría de Movilidad del municipio.

Sobre este tipo de motos, Álvaro Salinas, secretario de Movilidad de Apartadó, expresó que: “Es una movilidad saludable, no contaminan el medio ambiente como lo hace la motocicleta normal al emitir gases; la circulación en la vía puede ser controlada y regulada, de acuerdo con la normatividad de tránsito, disminuyendo los riesgos de accidentes. Aún no están homologadas por el Ministerio de Transporte por lo que, por ahora, no pueden salir a las vías públicas”.

Este desarrollo de los aprendices, que desde ya es un avance a futuro para mejorar la movilidad y temas ambientales, se construyó a partir de partes recicladas de motos en desuso como: chasis, llantas, caja de transmisión y motor eléctrico.