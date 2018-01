Propuesta de Vargas Lleras para referendo que reforme las altas cortes

Foto: @German_Vargas

Germán Vargas Lleras hizo la presentación de una propuesta que busca reformar la justicia en Colombia, sostuvo que no gastará medio tiempo de su Gobierno en trámites al interior del Congreso por una iniciativa que a la larga sea tumbada por la Corte Constitucional.

Vargas Lleras señaló que: “A lo largo de todos estos años han venido fracasando varias propuestas porque la justicia no acepta que se le modifiquen, como las funciones nominadoras de las altas cortes, o como el hecho de que tengan un juez natural del cual carecen”.

Y agregó que: “Estos son temas que para su implementación es necesario llevarlos y tramitarlos vía referendo constitucional porque las cortes han demostrado la incapacidad para reformarse a sí mismas”.

El candidato propone la exclusión de la Procuraduría en procesos penales, así como la eliminación de las funciones de las cortes en el nombramiento del Fiscal General, Procurador y otros.

De igual manera propone la creación de un nuevo Tribunal de Aforados para juzgar como se debe a los altos funcionarios del Estado.

Vargas Lleras indicó que: “No puede ser que los magistrados, el fiscal general, el procurador, sean los únicos colombianos que no tenga juez natural, porque no lo tienen porque la Comisión de Acusación no es juez. No podemos seguir con un conjunto de servidores públicos en Colombia que no le tienen que rendir cuentas a nadie”.

Otra propuesta del candidato consiste en descongestionar la Rama Judicial, simplificando los procesos penales y que estos no permanezcan más de un año en los tribunales.

Para este propósito se otorgarían facultades a notarios y registradores para resolver controversias no litigiosas. En el tema de justicia propone un régimen de inhabilidades más severo para quienes accedan a la Rama o quienes aspiren a ser magistrados.