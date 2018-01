China acusa a EEUU de violar su soberanía y amenaza con tomar “las medidas necesarias”

–China acusó a la Marina de Estados Unidos de haber violado su soberanía nacional, tras el ingreso del destructor estadounidense Hopper en las aguas territoriales cerca de la isla de Huangyan —un territorio en disputa— en el mar de la China Meridional.

“Instamos enérgicamente a EEUU que rectifique inmediatamente su error y acabe con provocaciones parecidas para no perjudicar a las relaciones bilaterales y la paz y estabilidad de la región”, notificó el ministerio chino de defensa Nacional.

El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lu Kang, prometió que su país tomará “las medidas necesarias” para “salvaguardar firmemente su soberanía”.

El Ministerio chino de Defensa Nacional advertió a Estados Unidos contra “causar problemas donde no los hay” y pidió al país norteamericano que respete la soberanía de China.

El portavoz del ministerio, Wu Qian, hizo las declaraciones este sábado en respuesta a las acciones de un buque de guerra estadounidense el pasado miércoles.

Según las autoridades chinas, EEUU violó la soberanía del país y las reglas básicas de relaciones internacionales.

“El 17 de enero por la noche, el destructor estadounidense ingresó en aguas de la República Popular China (…) sin permiso del gobierno chino. La Armada de China mandó una señal de amigo-enemigo y le dio un aviso al buque de que abandonara el territorio acuático chino”, declaró el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang.

El destructor de misiles chino Huangshan realizó de inmediato una identificación y un proceso de advertencia para alejarlo.

Los diplomáticos del país asiático afirmaron que la actividad de la Marina de EEUU había puesto en peligro la seguridad de las naves y de los marineros chinos que se encontraban en la zona.

El representante del ministerio agregó que China respeta la libertad de navegación y de vuelos en la región, pero se opone a las acciones que pueden dañar la soberanía y los intereses de seguridad de Pekín.

Con los esfuerzos conjuntos de China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por las siglas en inglés), la situación en torno al Mar Meridional de China es cada vez más estable y positiva, afirmó Wu.

Estados Unidos ha enviado buques que han entrado de forma ilegal en las aguas alrededor de islas y arrecifes chinos en el Mar Meridional de China en múltiples ocasiones, lo que pone en peligro la seguridad de los barcos y del personal de ambas partes, incidió el portavoz.

También ha amenazado la soberanía y la seguridad de China, ha dañado la paz y la estabilidad regional y ha ido contra el desarrollo estable de las relaciones entre los dos países y sus ejércitos, manifestó.

“Esperamos que Estados Unidos respete la soberanía de China, respete los esfuerzos hechos por los países dentro de la región y no cause problemas donde no los hay o levante olas”, declaró el portavoz.

El Ejército chino seguirá cumpliendo con sus deberes defensivos e intensificará las patrullas por aire y mar para salvaguardar firmemente la soberanía y la seguridad del país, así como la paz y la estabilidad en la región, agregó. (Con información de Xinhua y Sputnik).