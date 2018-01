ONIC denuncia asesinato de dos dirigentes indígenas en “falso positivo” del Ejército en Arauca

–La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció este sábado que dos dirigentes del Pueblo Betoye, fueron asesinados en el departamento de Arauca por el Ejército Nacional en un “falso positivo”, haciéndolos pasar como guerrilleros del Eln muertos en combate. Por el hecho, las comunidades indígenas promovieron una protesta que incluyó el bloqueo de la carretera que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca, la capital.

Las víctimas fueron identificados como Luis Díaz López de 22 años, secretario del Cabildo y su hermano Miller Díaz López, quien era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero del Pueblo Betoye.

En el comunicado la ONIC detalla así la forma como se produjo el doble crímen:

“Ellos como a las 11:00 de la noche de ayer, como cazadores naturales que son, venían de cacería de animales de monte, de regreso ya en el resguardo a tan sólo 400 metros del caserío muy cerca de residencia, fueron interceptados por miembros del Ejército Nacional, quienes les disparados de manera indiscriminada, quitándoles la vida en el acto”.

En este contexto, manifiestan también los compañeros de la comunidad indígena de ese sector “que al otro lado de la carretera estaba un grupo armado, no se sabe si son de los disidentes u otro grupo armado al margen de la ley; prácticamente quedaron en medio del fuego cruzado, cuyos cuerpos fueron encontraros con las flechas y las babillas que cazaron para su sustento”.

La ONIC, subraya que de acuerdo con las denuncias de las autoridades Indígenas de las región, informa y denuncia que “el Ejército Nacional trasladó los cuerpos para Arauca y los hizo pasar como guerrilleros del Eln, asunto que la comunidad rechaza de manera contundente; ante tal des propósito y violación de los derechos y honra de los dirigentes indígenas, la comunidad decidió bloquear la vía como protesta hasta que se aclaren los hechos y el Gobierno – Ejército Nacional rectifique la acusación”.

Para no obstruir y perjudicar a la comunidad, “a partir de la horas 00:00 horas, la vía se mantiene bloqueada, cada dos horas la están abriendo, acción de hecho pacifica por parte de miembros de las comunidades Julieros, Roqueros, Blasqueros y Genareros”.

Denunciamos igual al unísono con las autoridades indígenas regionales, “que el Ejército Nacional con el afán de confrontar al ELN y/o otros grupos al marguen de la Ley que opera en el departamento de Arauca, en su afán por presentar resultados al gobierno central cometen hechos fuera de sus funciones, como es este caso, y otro asesinato ayer (viernes 19) en la madrugada, se trata de una joven profesora de un CDI, que como de costumbre en la región y en comunidades indígenas, se trasladan en las madrugadas entre familiares, esta vez a pelar uno pollo para la venta al detal”.

Por estos hechos, y los que no se conocen porque la distancia de las comunidades indígenas, no solo en Arauca , sino en otros departamentos que puede estar sucediendo hechos parecidos, la ONIC demanda pronunciamiento y rectificación del Ministro de Defensa y el mismo Presidente Santos, por lo que hace el llamado igual a los órganos de control – Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, organismos nacionales e internacionales de DDHH y DIH, para que de manera articulada con las Autoridades Indígenas, se adelante con celeridad investigación detallada y que estos asesinados no queden en la impunidad, y los culpables sigan actuando fuera de la Ley, concluye el comunicado.