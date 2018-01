James figura en el triunfo del Bayern Munich sobre el Werder Bremen 4-2

–El colombiano James Rodríguez fue figura en el partido que el Bayern Munich venció 4-2 al Werder Bremen, victoria que le consolidó en el liderato de la Bundesliga alemana.

James jugó todo el partido y volvió a demostrar que pasa por un buen momento, respondiendo tanto en la marca como en el ataque.

El colombiano contribuyó con dos precisos pase-gol, siendo el último una verdadera genialidad.

Precisamente el equipo de Jupp Heynckes abrió el marcador con un cobro de esquina del crédito colombiano que capitalizó el polaco Robert Lewandowski.

El segundo aporte del colombiano fue un sensacional globito que habilitó a Thomas Mueller, quien concretó el cuarto gol.

El Bayern de Múnich logró remontar para vencer al Werder Bremen y ampliar su ventaja en la parte superior de la tabla.

Heynckes y Mueller hicieron doblete.

Con las dos dianas de este domingo, Thomas Muller alcanzó los 100 goles de la Bundesliga



(En la demanda @ jamesdrodriguez contesta # Heynckes : “James ha funcionado muy bien en el Bayern”. Y más: “No solo nos da ímpetu, tiene imaginación, y tiene la voluntad de competir por el equipo, luchar”. # FCBPK # FCBSVW), reseñó el Bayern en su cuenta en Twitter.

Esta es la sexta victoria consecutiva en la liga alemana del Bayern, que completó 47 puntos en la tabla, 16 por encima del Bayer Leverkusen, el Leipzig y el Borussia Moenchengladbach, que comparten el segundo puesto con 37 puntos.

La víctima del Bayern en esta jornada del torneo, el Werder Bremen, figura antepenultimo en la tabla. Solo ha ganado tres partidos en la temporada y contabiliza 16 puntos.

Pese a la victoria, el jefe Jupp Heynckes no quedó del todo satisfecho.

“Nos encontramos con un equipo que mostró una muy buena demostración, atacó con valentía en su mayor parte y nos causó problemas. No estábamos tan determinados en nuestras jugadas de hoy, fuimos demasiado lentos en nuestras transiciones de defensa en ataque. Pero ganar partidos como este nos marcó. Bremen tuvo una buena actuación, no jugaron como un equipo desde la parte inferior de la tabla en la batalla de descenso”, expresó el técnico.

A su turno, Thomas Müller precisó: “Bremen hizo un buen trabajo, no estábamos alertas desde el comienzo. Ha sido una semana bastante larga para nosotros, jugamos el viernes pasado y ahora el domingo. Pero el equipo está allí cuando deben estarlo. tenemos bastantes cosas para trabajar, como lo hacemos después de cada partido. Ciertamente no estamos donde queremos estar”.

Además, Muller le agradeció a James Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, en la cual publicó esta foto:

Thank you @jamesdrodriguez for the fantastic assist to my 100th goal in the Bundesliga ???? #FCBSVW #esmuellert #fcbayern pic.twitter.com/M3hUctviHJ

— Thomas Müller (@esmuellert_) January 21, 2018