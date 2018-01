Peñalosa solicitará que consulta taurina se realice en las elecciones del 11 de marzo

–El alcalde Enrique Peñalosa anunció que el Distrito solicitará que la consulta taurina se adelante el mismo día de las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 11 de marzo para renovar el Congreso de la República.

“Se ha presentado una discusión legal sobre quién debe pagarla, pero nosotros vamos a solicitar que se haga simultáneamente con las elecciones de marzo, así el costo es mínimo”, aseguró el alcalde Peñalosa.

Indicó que de otra manera el costo sería de unos 40.000 millones de pesos.

Así mismo, manifestó que por el momento va a haber corridas de toros en la ciudad dando cumplimento a la orden de la Corte Constitucional.

“Nosotros siempre hemos dicho que no nos gustan las corridas de toros, pero por más que nos guste o no nos guste, la gran mayoría de los ciudadanos no quieren que haya corridas, la democracia en principio lo que hace es respetar la voluntad de las mayorías, pero la Corte Constitucional falló a favor de eso y dio la orden de que se hicieran las corridas”, indicó el mandatario de la ciudad.

Peñalosa hizo un llamado a las personas que no están de acuerdo con las corridas de toros para que respeten a las que sí lo están y van a asistir a la temporada taurina que inició este sábado.

“Por ahora vamos a tener corridas, en Bogotá respetamos a quienes quieran asistir, acatamos las órdenes de la Corte y vamos a proteger a los que vayan. Vamos a tener más de 2.000 Policías y esperamos que los que no estén de acuerdo sean respetuosos”, concluyó Peñalosa. (Información de Prensa Alcaldía).