¿Qué pasa en Perú que cada vez que sale un Presidente lo meten preso?, preguntó el Papa Francisco

–“La política enferma y está muy enferma. Y ¡ojo! que hay excepciones pero en general la política en América Latina está más enferma que sana”, declaró el Papa Francisco en un encuentro con los obispos peruanos al finalizar su visita a este país andino.

“Y les hago una pregunta que no requiere una respuesta, que la piensen ustedes: ¿qué le pasa a Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso, Alan García cuestionado; y presos con rabia ¿no? El sistema llama la atención”, expresó el pontífice.

El Papa hizo esta reflexión tras la intervención del Obispo Castrense, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, quien abordó la crisis política del Perú tras el pedido de vacancia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski que no prosperó, y el indulto al ex Presidente Alberto Fujimori.

El Pontífice dijo que “el problema de la crisis política no solo del Perú sino de toda Latinoamérica”. “Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia”, dijo.

Consideró que el sonado “caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita” porque “la política está muy en crisis, muy, muy en crisis en América Latina por corrupción”.

“Gana la oposición y acusa de corrupto a los anteriores. Vuelve la otra y acusa de corruptos a ellos y los dos tienen algo de razón. Entonces el juego político es muy difícil, muy difícil y a nosotros nos ponen en dificultad si queremos ser pastores, ¿cómo evangelizar el mundo de la política? No es fácil”.

El Papa pidió a los obispos no claudicar y recordó que la denuncia no es la única arma pues “está el arma de la persuasión, de la formación política, mil cosas, no descuidemos eso porque es el futuro de la dirigencia de nuestros pueblos. Si caemos en manos de gente que solamente entiende el lenguaje de la corrupción estamos fritos y ahí sí que no tenemos la oportunidad de meterle aceite en las manos como el obispo ese”.

Francisco también aludió al “fenómeno de los paraísos fiscales, muchos de los cuales están en América Latina. ¿Qué pasó que en América Latina estaba buscando un camino hacia la patria grande, la que soñamos, nuestros héroes de golpe hace unos años están sufriendo el discurso de un capitalismo liberal deshumano?”

El Santo Padre habló luego sobre las cárceles, que “están sobrepobladas, viven como animales y ahí mandamos a uno que empieza a robar una gallina para que aprenda la corrupción de la droga, es la escuela de corrupción”.

