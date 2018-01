TONTERÍAS, IMPREVISIÓN, IRRESPONSABILIDAD

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (167)

LOS SERES HUMANOS SOMOS IMPERFECTOS

No hay duda, los hijos son el espejo de sus padres. ¡Nuestros hijos son nuestro espejo! Dice el adagio popular que “Si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es pato.”

Y otro dice: “Hijo de tigre sale pintado.” Y el filósofo Juan Jacobo Rousseau enseñó que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y para rematar recordemos que muchas personas se han perdido por sus malos amigos porque “El que anda entre la miel algo se le pega.” Como los seres humanos somos imperfectos en la toma de decisiones y fácilmente nos dejamos llevar cuando el diablo puerco nos tienta o cuando aflora la debilidad de nuestra carne o cuando el instinto nubla la razón y nos lleva a los placeres desordenados o cuando perdemos el control de nuestro cuerpo porque hemos permitido que nuestra voluntad, nuestras barreras morales pierdan su fortaleza y por ser imperfectos podemos cometer, y con frecuencia lo hacemos, actos que nos pueden llevar a la frustración de nuestras vidas.

Y en no pocos casos personas habilidosas nos ponen en jaque para chantajearnos y obligarnos a sentir culpa sin haber cometido actos que merezcan reproche.

Esta semana se ha informado que nuestros futbolistas Edwin Cardona y Wilmar Barrios, contratados por el equipo Boca Junior, han sido acusados de violencia de género.

Hasta ahora los hechos con confusos y hay dudas razonables para llegar a conocer la verdad.

Lo que parece cierto es que hubo una reunión social y uno de los asistentes llevó a las dos mujeres de las que se dice fueron sujeto de violencia. Una de ellas dijo que no hubo relación sexual y que nunca fue violada y que tampoco fue maltratada.

Y se cree que alguien está de intermediario para lograr beneficios económicos.

El error fue haber asistido a una fiesta o reunión similar sin saber con que personas se iba a compartir. Quienes son considerados figuras públicas, deben saber que no tienen vida privada y que deben cuidarse para no dar papaya, como popularmente se dice.

Y como se trata de una presunto acto de infidelidad sus matrimonios han sido lesionados y podría haber divorcios, que no son la solución más adecuada, pero el afecto ofendido puede tomar decisiones equivocadas.

Aprendamos la lección porque nunca es tarde para mejorar.

NOS FASCINA CORRER RIESGOS Y OLVIDAMOS PREVENIR

En todas las etapas de nuestra vida cometemos actos con los que nos exponemos a graves riesgos. A veces nos gusta correr peligro y disfrutar la adrenalina. Muchas de ellas sin tener el suficiente entrenamiento, conocimiento y sin tomar todas las medidas de protección. Y sin pensar en el daño que podemos causar a nuestra familia.

¿Cuántas veces hemos querido lanzarnos del avión sin paracaídas? Seguramente muchas. Y Algunos no han logrado hacerlo con éxito, Otros han quedado lesionados.

En nuestra vida personal podemos hacer el balance y si todavía hay tiempo bien vale la pena poner en práctica el viejo adagio que nos enseña: “Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde.” Hay casos en los que no se logra saber, como cuando se opta por el suicidio o las secuelas de la experiencia son el estado de coma o la pérdida de facultades mentales.

Veamos algunos casos de los más relevantes:

1) Probar alucinógenos. Muchos de quienes lo han hecho, se han vuelto adictos y se les dañó la vida. Algunos profesionales o simplemente personas exitosas han caído hasta el fondo y han llegado a espacios habitados por personas que han perdido toda estima. Y la familia lucha por recuperarlos a veces sin resultados positivos. Y cuando los recuperan la alegría es inmensa.

2) Dejar los estudios porque creen que el poco dinero que reciben es suficiente para formar capitales y empresas importantes. Muchos lo han perdido todo y otros han amasado dinero de malos orígenes y han corrido la suerte natural de estas personas que es la de morir en un ajuste de cuentas. Y los procesos de sucesión de una persona enredada en estos ilícitos es traumática y llena de rencores y revanchas.

3) Tener sexo sin protección. A niños y niñas les ha quedado como resultado un hijo. Para algunos abuelos es una bendición de Dios. Parece irónico. Para el hijo o hija progenitores es una carga que les impide disfrutar de la adolescencia, de estudiar, de ascender en el escalafón de su deporte. Hay excepciones, pero no olvidemos que la excepción confirma la regla. Otros han sido infectados y sufren o han sufrido enfermedades de transmisión sexual. ¡A veces mortales!

4) Hay osados que para sentir la libertad extrema se apoderan de motocicletas y se sienten dueños del mundo y acaban con su vida. Algunos de estos audaces se consuelan con saber que ALGÚN DÍA MORIREMOS y de algo tenemos que morir. Pero la vida es muy valiosa para jugarla a la mayor carta. Y no piensan en la reacción de sus padres, de sus parejas, de sus hijos cuando los llaman para informarles que su hijo, esposo o padre ha sufrido un accidente.

5) Personas con deseo ardiente de superar sus limitaciones económicas se prestan para cometer actos delictivos como robar, contratarse como sicarios, transportar alucinógenos. Luego desde la cárcel envían mensajes de dolor y claman porque los demás no corran esa suerte, Pero los demás casi siempre hacen oídos sordos y las historias se repiten. Y duele pensar que en algunos casos estos actos están patrocinados por lo menos con el silencio de las familias.

Muchas veces somos suma de TONTERÍAS, IMPREVISIÓN e IRRESPONSABILIDAD

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 22 al 28 de enero de 2018

