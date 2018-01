Papa Francisco envía mucha paz y bendiciones a todos los colombianos

–Tras terminar su gira pastoral por Chile y Perú, en vuelo de retorno al Vaticano, el Papa Francisco dirigió un mensaje a los colombianos en el cual envió “mucha paz y bendiciones a todos”.

El mensaje lo pronunció el Pontífice en idioma inglés a bordo del avión de Alitalia cuando ingresó a territorio colombiano desde el Perú, su última escala de su gira por Suramérica.

“Quiero decirle a todo el pueblo de Colombia que recuerdo con placer mi visita a su país. Les dejo mucha paz y bendiciones a todos”, precisó el jefe de la Iglesia Católica.

Inmediatamente, el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter le respondió, agradeciendole su gesto:

DESPEDIDA DE PERU

Luego de la Misa que presidió en la Base Aérea Las Palmas donde lo acompañaron más de 1,3 millones de fieles, el Santo Padre se dirigió al Grupo Aéreo N° 8 donde se realizó una ceremonia de despedida.

El Pontífice escuchó las notas de la orquesta Sinfonía por el Perú y recibió el saludo de aproximadamente un centenar de niños de los albergues del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF).

En la ceremonia de despedida se pudo ver a los tres aviones caza Mirage 2000 que lo acompañaron en cada uno de sus vuelos, sobrevolando el Grupo Aéreo N° 8.

El Papa se despidió en el aeropuerto de algunas autoridades civiles como el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien conversó brevemente.

Al concluir la Misa que celebró en Las Palmas, el Papa agradeció a todos los que hicieron posible la organización de la visita, y también dio gracias “al grupo de arquitectos que han diseñado los tres altares en las tres ciudades. ¡Que Dios les conserve el buen gusto!”

Francisco recordó que el país sudamericano es tierra de esperanza y les dijo a los jóvenes que “no son el futuro, sino el presente de Perú. A ellos les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos, de sus ancianos, el ADN que guió a sus grandes santos”.

“Chicas y chicos por favor no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI”. (Información y foto de Aciprensa).

Para concluir, el Papa dijo: “no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que todos estos motivos que la sostienen, crezcan cada día más. La esperanza

o defrauda. Los llevo en el corazón. Que Dios los bendiga. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias”.